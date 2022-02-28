Альфа-насилие: что заставляет мужчин проявлять агрессию

Если посмотреть на статистику, то все проблемы в мире происходят не из-за женщин, а из-за мужчин. Мужчины чаще проявляют агрессию, мужчины совершают домашнее насилие и даже развязывают войны. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы решили выяснить, как маскулинность связана с насилием.
А Дмитрий Орлов — врач-сексолог, психотерапевт, психиатр помог разобраться, почему мужчины склонны проявлять злость и неудовлетворенность через рукоприкладство или военные действия. И как справиться с этим нам — невольным свидетелям и участникам этого ужаса.
Таймкод:
6.08 — Почему язык силы работает до сих пор
7.28 — Правда ли, что «настоящие мужики» умирают раньше
11.36 — Как экологично проявить агрессию
19.26 — Почему конфликты политиков делают народ агрессивным
21.28 — Вспышки гнева. Что это?
25.00 — Почему именно мужчины совершают насилие
27.05 — Почему удержание злости — это тоже плохо
31.00 — Существует ли оправданная мотивация для насилия
33.28 — Сексуализированное насилие на войне
36.00 — Терапия для агрессоров, из чего она состоит
41.30 — Почему политики развязывают войны
44.30 — Женщины у власти — равно мирное небо над головой
49.13 — Как не тревожиться, когда вокруг происходит мрак
52.15 — Почему россиянам стыдно за Россию сегодня
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова