Как выйти из токсичного диалога победителем: отвечают психологи

Как завершить токсичные диалоги без потерь? В первую очередь смотрите вглубь себя, анализируйте, почему и чем вас раздражают поведение и слова собеседника. Ведь ваша внутренняя или внешняя реакция — это именно то, что нужно проработать либо самостоятельно, либо с психотерапевтом. Каждый раз необходимо помнить и не забывать об этом, каждый раз возвращаться к самому себе, перенаправлять фокус с вашего окружения на ваше внутреннее состояние. Помните, окружающие вас люди, которые ведут себя токсично, неправильно — это зеркало, которое показывает вам ваши несовершенства и внутренние проблемы. Воспринимайте подобные ситуации с положительной точки зрения, ведь правильно на них отреагировав, вы можете стать ещё лучше, освободиться от травм и блоков. Практика показывает, что после проработки внутренних травм ощущения совсем другие: больше энергии легкости, человек начинает видеть больше возможностей, улучшаются отношения с окружающими, происходит карьерный и финансовый рост. Стоит ли вступать в словесные баталии с неудобным собеседником? В каких-то случаях лучше промолчать, погрузиться вглубь себя, развернуться и уйти. В других случаях необходимо показать, где начинаются и заканчиваются ваши границы, но сделать это спокойно, твердо и немного с юмором.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®