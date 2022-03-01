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2 часа назад

Как выйти из токсичного диалога победителем: отвечают психологи

Мира Маркина
Вероника Петровна Сысоеваэксперт,Куралай Нуркадиловаэксперт

Как не вовлекаться в конфликты, отстаивать свои границы и ставить на место бестактных собеседников, читайте в материале «Рамблера».

Как выйти из токсичного диалога победителем: отвечают психологи
Фото: РамблерРамблер
Как завершить токсичные диалоги без потерь? В первую очередь смотрите вглубь себя, анализируйте, почему и чем вас раздражают поведение и слова собеседника. Ведь ваша внутренняя или внешняя реакция — это именно то, что нужно проработать либо самостоятельно, либо с психотерапевтом. Каждый раз необходимо помнить и не забывать об этом, каждый раз возвращаться к самому себе, перенаправлять фокус с вашего окружения на ваше внутреннее состояние. Помните, окружающие вас люди, которые ведут себя токсично, неправильно — это зеркало, которое показывает вам ваши несовершенства и внутренние проблемы. Воспринимайте подобные ситуации с положительной точки зрения, ведь правильно на них отреагировав, вы можете стать ещё лучше, освободиться от травм и блоков. Практика показывает, что после проработки внутренних травм ощущения совсем другие: больше энергии легкости, человек начинает видеть больше возможностей, улучшаются отношения с окружающими, происходит карьерный и финансовый рост. Стоит ли вступать в словесные баталии с неудобным собеседником? В каких-то случаях лучше промолчать, погрузиться вглубь себя, развернуться и уйти. В других случаях необходимо показать, где начинаются и заканчиваются ваши границы, но сделать это спокойно, твердо и немного с юмором.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
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Почему так сложно закончить токсичный диалог?

В психологии это явление называют вымученной беспомощностью. Человек, который вошёл в это состояние, чувствует себя бессильным, почти обескровленным. Другим словом, он становится настоящим зомби: руки и ноги становятся вялыми, появляется взгорбленная спина. Человек чувствует себя безвольным. На него это еще больше начинает давить морально. В это состояние может войти любой чувствительный человек, тот, кто не умеет защищаться, вовремя оценить, что им манипулируют.
Куралай Нуркадилова
Куралай НуркадиловаПсихолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель
Психология,Межгосударственный авиационный комитет,
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