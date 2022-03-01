5 способов, как расслабиться после трудного дня

Тревожные новости и чувство неизвестности негативно влияют на наше ментальное и физическое состояние. Чувствуете, что впадаете в панику и теряете самообладание? Разбираемся в способах вернуть свое состояние в норму вместе с Вероникой Сысоевой, врачом-психиатром, наркологом, психотерапевтом, кандидатом медицинских наук.

Умение расслабляться — важнейший навык, необходимый каждому. Осознанное расслабление помогает быстро снять стресс, вернуть в норму физическое и ментальное состояние, в целом сохраняет здоровье. Когда мы не находим выхода для своих негативных эмоций, то провоцируем неврозы, плохое самочувствие на всех уровнях, а также стимулируем развитие и усугубление хронических заболеваний. Стресс накапливается у нас в голове, и для перезагрузки мозга необходимо переместить фокус внимания на тело. Поэтому большинство советов по расслаблению связаны именно с телесными практиками.

Видео дня

Нормализация сна

Крепкий здоровый сон — лучший способ перезагрузки сознания и восстановления тела. Во сне происходит множество важных физиологических процессов, отвечающих за здоровое функционирование всех систем организма. Также именно во сне наш мозг получает необходимое время и ресурсы для обработки и “наведения порядка” во всей накопившейся за день информации.

"Есть простые приемы для восстановления режима сна. Ложитесь до полуночи, каждый день примерно в одно и то же время. Поддерживайте в спальне комфортную температуру и уровень влажности, проветривайте помещение перед отходом ко сну. За час до сна отключайте гаджеты и займитесь чем-то успокаивающим: чтением бумажной книги, медитацией, разговорами с близкими. Если ситуация не улучшается, необходимо обратиться к врачу. Проблемы со сном часто являются первым признаком психологических и психических расстройств". Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Физическая активность

В состоянии стресса часто советуют встряхнуться чисто физически — отправиться на прогулку, заняться уборкой или потанцевать под любимую музыку.