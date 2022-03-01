5 способов, как расслабиться после трудного дня

Тревожные новости и чувство неизвестности негативно влияют на наше ментальное и физическое состояние. Чувствуете, что впадаете в панику и теряете самообладание? Разбираемся в способах вернуть свое состояние в норму вместе с Вероникой Сысоевой, врачом-психиатром, наркологом, психотерапевтом, кандидатом медицинских наук.
Умение расслабляться — важнейший навык, необходимый каждому. Осознанное расслабление помогает быстро снять стресс, вернуть в норму физическое и ментальное состояние, в целом сохраняет здоровье. Когда мы не находим выхода для своих негативных эмоций, то провоцируем неврозы, плохое самочувствие на всех уровнях, а также стимулируем развитие и усугубление хронических заболеваний. Стресс накапливается у нас в голове, и для перезагрузки мозга необходимо переместить фокус внимания на тело. Поэтому большинство советов по расслаблению связаны именно с телесными практиками.
Крепкий здоровый сон — лучший способ перезагрузки сознания и восстановления тела. Во сне происходит множество важных физиологических процессов, отвечающих за здоровое функционирование всех систем организма. Также именно во сне наш мозг получает необходимое время и ресурсы для обработки и “наведения порядка” во всей накопившейся за день информации.
В состоянии стресса часто советуют встряхнуться чисто физически — отправиться на прогулку, заняться уборкой или потанцевать под любимую музыку.
Лучшей антистресс-тренировкой считается посещение бассейна: нахождение в воде буквально смывает тревогу и негативные ощущения.
Практиковать осознанное расслабление можно в любой ситуации с помощью дыхательных упражнений и приемов медитации. Новички могут освоить их с помощью специальных приложений для смартфона или уроков на YouTube.
Онлайн-пространство создает иллюзию постоянного общения, но никогда не дает таких положительных эмоций, как живой разговор с интересным и любимым человеком. Кроме того, соцсети наполнены всевозможными раздражителями, особенно в турбулентные времена.