Техники дыхания, которые помогут избежать панической атаки

За последнюю неделю наша жизнь довольно серьезно изменилась не в последнюю очередь в эмоциональном плане. Перманентные страхи, тревоги и даже панические атаки мешают работать, общаться с близкими и вообще нормально существовать. Но что делать, если паника накатывает в общественном месте, где нельзя дать волю чувствам? Психологи рекомендуют освоить несколько дыхательных техник, чтобы купировать паническую атаку и привести себя в нормальное эмоциональное состояние.

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Замедляем дыхание

Основное правило — дышим не грудью, а диафрагмой. Просто представьте, что в вашем животе надувают воздушный шарик, а потому во время вдоха стараемся максимально выпячивать живот. Следите за тем, чтобы не было никаких неприятных ощущений. Максимально замедляем дыхание, вдыхаем носом, выдыхаем ртом, при этом выдох должен быть длиннее вдоха.

«По квадрату»

Найдите глазами прямоугольный предмет, это может быть что угодно, например, экран или табло на улице. Медленно вдыхаем, пока перемещаем взгляд по верхней грани по часовой стрелке, задерживаем выдох при перемещении глаз по правой вертикальной грани, затем выдыхаем, пока двигаемся глазами по нижней грани, и задерживаем дыхание, двигаясь по левой вертикальной грани вниз. Повторите несколько раз, пока состояние не нормализуется.

Сосредоточьтесь на процессе

Если паника застала вас дома, можно попробовать следующую эффективную технику: ложимся на спину, кладем руки на живот и максимально расслабляемся. Делаем медленный вдох, держим его несколько секунд и резко выдыхаем. Далее считаем до 4 и повторяем. Старайтесь освободить голову от всех мыслей, сосредоточьтесь на дыхании. Напряжение должно уйти за пару минут.

Дыхательные толчки