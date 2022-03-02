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2 часа назад

8 советов тем, кто не может уснуть из-за нервов

Мира Маркина
Мария Ивановаэксперт

Последствия бессонницы — усталость, резкие перепады настроения, ухудшение отношений с близкими, проблемы на работе и снижение общего качества жизни. Как наладить режим сна, когда нервы на пределе? Рассказывает психолог, автор книги «Искусство внутренней свободы. Живи по своим правилам» Мария Иванова.

8 советов тем, кто не может уснуть из-за нервов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отключить гаджеты

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Минимум за час до сна следует отключить все гаджеты: телефон, телевизор, планшет. Это поможет притормозить мыслительный процесс.

Принять ванну

Душ или ванна с расслабляющей солью позволят снять усталость и расслабить тело.

Погулять

Вечерняя получасовая прогулка насытит организм кислородом и даст физическую нагрузку. После нее захочется принять горизонтальное положение и погрузиться в сон.

Оставить конфликты на потом

Любые выяснения отношений и принятие решений отложите до утра. Скажите себе, как Скарлетт О’Хара: «Я подумаю об этом завтра!».

Быть благодарным

Поразмышляйте перед сном, за что вы благодарны в своей жизни. Держите фокус на том, что хорошего у вас есть: дети, отношения, возможность выйти на улицу погулять. Ощутите радость от всех этих возможностей.

Послушать музыку

Включите приятные, гармонизирующие мелодии. Они помогут перейти в состояние, близкое к медитации.

Просканировать тело на наличие неприятных ощущений

Начните с пальчиков ног и двигайтесь вверх по телу. Что вы чувствуете кожей? Останавливайтесь на каждом участке столько, сколько нужно. Представьте, что вы погружаетесь на уровень сердца, а все мысли похожи на облака, которые проплывают мимо.

Использовать дыхательную практику из йоги

Зажмите обе ноздри пальцами руки. Открываем левую ноздрю и через нее вдыхаем, потом обе зажимаем и задержка, потом открываем правую и выдыхаем. Повторяем круг упражнений в другую сторону: вдох через правую, задержка, выдох — через левую. Каждый элемент — на четыре счета. Делайте до тех пор, пока не ощутите расслабление.

Регулярное выполнение перед сном хотя бы нескольких вышеописанных советов — уже прекрасная профилактика бессонницы. А если состояние внутреннего беспокойства вас все же настигло, то начинайте делать все, пункт за пунктом. И на одном из них вы обязательно уснете спокойным, безмятежным сном.
Мария Иванова
Мария ИвановаПсихолог, коуч
Психология,Мария Иванова,
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