Родственники верят фальшивым новостям: как с ними разговаривать

Со всех сторон льются потоки информации, и разобраться, что правда, а что ложь, очень сложно. Порой по поводу происходящего возникают разногласия с близкими людьми. Дети ссорятся с родителями, супруги не могут договориться о том, какую «правду» сообщить ребенку. Стоит ли переубеждать родных в ошибочности их мнения и как экологично высказать свое?
«Рамблер» поговорил с Натальей Суриной — практикующим психологом, ведущей трансформационного практикума по перепроживанию младенческого опыта и излечению детских травм, владелицей сети детских клубов, которые помогают ребенку бережно развить интеллект.
Фальшивыми новостями официально называют информационную мистификацию, намеренное распространение дезинформации СМИ.
Примечание «Рамблера»: согласно русскоязычной «Википедии», фейкньюс — это «информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду».
Обычному человеку разобраться, где правда, а где ложь, довольно сложно. Нужны факты из разных источников и проверка информации.
Переводите беседу в конструктивное русло. Задайте вопросы:
Каждый человек имеет право на собственное мнение. Необходимо уметь выслушать его и принять. Даже если оно не совпадает с вашим, нужно уважать мысли и чувства своих близких. Вы не вправе судить других людей, поскольку не можете знать всей ситуации.
Но не навязывайте. Мы разные, у нас разное образование, жизненный опыт, источники получения информации. Никто не может объективно видеть всю картинку происходящего. Опыт интерпретации уже существующей истории тому доказательство.
Проговаривайте их, признавайте. За спорами и дискуссиями учитесь видеть свои волнения и переживания, а не желание доказать, кто прав или виноват, где правда, а где ложь.
Бережно давайте обратную связь. Уровня тревожности достаточно вокруг. Не ввязывайтесь в словесную войну дома. Помните: рядом с вами самые близкие люди, и важно сохранить доверие и взаимопонимание в трудное время.
Хуже, чем переживать ситуацию в мире, — лишиться ресурса «семейного тепла». Если его и не было, то задумайтесь: может, нынешняя ситуация подтолкнет вас к налаживанию родственных связей, забыв о старых склоках и обидах. И если каждый из нас сделает свою семью очагом добра, тепла и света, быть может, эта волна любви потушит любые конфликты.