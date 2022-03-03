Родственники верят фальшивым новостям: как с ними разговаривать

Со всех сторон льются потоки информации, и разобраться, что правда, а что ложь, очень сложно. Порой по поводу происходящего возникают разногласия с близкими людьми. Дети ссорятся с родителями, супруги не могут договориться о том, какую «правду» сообщить ребенку. Стоит ли переубеждать родных в ошибочности их мнения и как экологично высказать свое?

«Рамблер» поговорил с Натальей Суриной — практикующим психологом, ведущей трансформационного практикума по перепроживанию младенческого опыта и излечению детских травм, владелицей сети детских клубов, которые помогают ребенку бережно развить интеллект.

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Разберитесь, что такое фальшивые новости

Фальшивыми новостями официально называют информационную мистификацию, намеренное распространение дезинформации СМИ.

Примечание «Рамблера»: согласно русскоязычной «Википедии», фейкньюс — это «информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду».

Обычному человеку разобраться, где правда, а где ложь, довольно сложно. Нужны факты из разных источников и проверка информации.

Когда вы имеете дело с личным мнением близких людей, будьте более терпимыми.

Определите цель разговора

Переводите беседу в конструктивное русло. Задайте вопросы:

Чем я конкретно могу сейчас помочь ситуации?

Что зависит лично от меня?

Что я сейчас могу сделать в связи с этим?

Что я выбираю делать?

Основная задача — поддержка, снятие напряжение, разработка семейной стратегии поведения. Идеально перевести разговор в русло фактов и конкретики, а не основываться на слухах и чужих домыслах. Наталья Сурина Практикующий психолог

Признайте чужое мнение безоценочно

Каждый человек имеет право на собственное мнение. Необходимо уметь выслушать его и принять. Даже если оно не совпадает с вашим, нужно уважать мысли и чувства своих близких. Вы не вправе судить других людей, поскольку не можете знать всей ситуации.

Выскажите свое мнение

Но не навязывайте. Мы разные, у нас разное образование, жизненный опыт, источники получения информации. Никто не может объективно видеть всю картинку происходящего. Опыт интерпретации уже существующей истории тому доказательство.

Делитесь своими эмоциями

Проговаривайте их, признавайте. За спорами и дискуссиями учитесь видеть свои волнения и переживания, а не желание доказать, кто прав или виноват, где правда, а где ложь.

Не оскорбляйте друг друга

Бережно давайте обратную связь. Уровня тревожности достаточно вокруг. Не ввязывайтесь в словесную войну дома. Помните: рядом с вами самые близкие люди, и важно сохранить доверие и взаимопонимание в трудное время.

Наберитесь терпения