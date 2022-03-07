«Мечтаю быть настоящей женщиной»: как начать принимать себя

Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой" Кадр из сериала "Не родись красивой"

Есть люди, которые никак не могут принять себя такими, какие они есть. Они живут в состоянии постоянной неудовлетворенности собой и тем самым невольно транслируют ее всему окружающему миру - не принимайте меня, я недостоин.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили, что нужно сделать, чтобы наконец стать самим собой и принять себя, как есть.

Что обсуждаем

Героиня выпуска постоянно сравнивает себя с другими девушками и на их фоне не чувствует себя "настоящей женщиной". В то время как за ними бегали мужчины, она всегда оставалась незамеченной.

"Я не серая мышка, не уродина, вполне милая, особенно если приведу себя в порядок. Но в то же время я понимаю, что я пустое место по сравнению с идеальной версией себя".

Желание стать "женственной, грациозной, манящей" переросло в навязчивое желание.

"Я подписываюсь на все тематические марафоны, уже брала несколько платных курсов, занималась танцами и растяжкой, потратила кучу денег, но ничего не работает. Я даже себе боюсь признаться, насколько сильно мечтаю быть такой женщиной, которая притягивает все взгляды, когда просто входит в комнату".

Коротко о главном

0:50 История героини.

3:50 Почему кажется, что тебя никто не понимает.

4:55 Что такое ложное эго.

6:15 Как формируется образ идеальной женщины.

7:05 Уверенность в себе.

9:26 Идеальная версия себя и конкуренция.

10:00 Как детско-подростковый возраст влияет на восприятие себя как женщины.

15:27 Влияние отца на взаимоотношения девочки с внешним миром.

18:10 Гадалки и «женские» курсы: почему возникает магическое мышление.

19:38 Самый важный вопрос в жизни.

21:30 Почему пластическая хирургия не поможет.

23:30 Отсутствие связи со своим телом.

25:40 Почему женщины фокусируются на недоступным мужчинах.

27:10 Откуда берется потребность нравиться всем. Навязчивые состояния.

34:37 Почему психотерапевт полезнее пластики.

35:55 Каково жить «идеальным» женщинам. Проблемы с принятием себя.

37:52 Откуда берется уверенность в себе.

39:07 Что делать: советы психологов.

40:18 Как соцсети навязывают нам ненужное.

41:22 Что думают мужчины о женской внешности.

43:43 Отличаются ли мужчина и женщина. Гендерные стереотипы.

45:20 Почему противоположности не притягиваются.

46:05 Какой надо быть, чтобы нравиться всем. Унификация.