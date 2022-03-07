Почему при стрессе хочется есть все подряд

Во время стресса каждый человек справляется по-своему. Кто-то начинает плакать, кто-то уходит в себя или злится, а кто-то начинает есть все подряд. "Рамблер" поговорил с психологом Куралай Нуркадиловой о причинах компульсивного переедания.
Заедание стресса – это защитный механизм психики. Он позволяет получить положительные эмоции с помощью еды. На какое-то время человек получает облегчение, однако проблема остается нерешенной.
Далеко не все люди прибегают к такому способу борьбы со стрессом. В основном, подобные привычки формируются в детстве и зависят от того, как родители вели себя по отношению к ребенку.
Есть и еще одно объяснение перееданию. Физически организм реагирует на стресс таким образом, что стремится накопить все съеденное и получить больше калорий на случай, если не будет еды. Но в некоторых случаях это правило не работает, и стресс напрочь отбивает аппетит.
В некоторых случаях люди начинают есть больше, желая вернуть себе вкус к жизни, который может пропадать при тревожных состояниях. В обоих случаях, и переедание, и нежелание есть можно расценивать как опасные состояния для здоровья и жизни человека,
Именно по этой причине психологи советуют, в первую очередь, нормализовать прием пищи, сон и восстановить режим. Так как это основа стабильной психики.