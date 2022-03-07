Почему при стрессе хочется есть все подряд

Во время стресса каждый человек справляется по-своему. Кто-то начинает плакать, кто-то уходит в себя или злится, а кто-то начинает есть все подряд. "Рамблер" поговорил с психологом Куралай Нуркадиловой о причинах компульсивного переедания.

Заедание стресса – это защитный механизм психики. Он позволяет получить положительные эмоции с помощью еды. На какое-то время человек получает облегчение, однако проблема остается нерешенной.

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Далеко не все люди прибегают к такому способу борьбы со стрессом. В основном, подобные привычки формируются в детстве и зависят от того, как родители вели себя по отношению к ребенку.

"Идея о том, что мне надо поесть во время стресса идет от детского подсознательного опыта, когда маленького ребенка, который испытывал стресс, мама тут же прикладывала к груди. То есть он получал на это время какое-то успокоение. Возможно, в это время он не хотел есть, но мама думала, что еда его успокоит, поэтому часто прикладывала к груди. И он для себя уяснил, сытый-несытый — без разницы. Я должен поесть, и тогда успокоюсь".

Куралай Нуркадилова Психолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель

Есть и еще одно объяснение перееданию. Физически организм реагирует на стресс таким образом, что стремится накопить все съеденное и получить больше калорий на случай, если не будет еды. Но в некоторых случаях это правило не работает, и стресс напрочь отбивает аппетит.

"Когда человек рождается, он начинает осознавать мир через первую визуализацию. Например, ребенок видит, что мама злится или слышит тревожную мамину интонацию во время приема пищи. В этот момент он запоминает, что лучше не просить есть во время стресса. И во взрослом возрасте человек также перестает есть в стрессовых ситуациях".

Куралай Нуркадилова Психолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель

В некоторых случаях люди начинают есть больше, желая вернуть себе вкус к жизни, который может пропадать при тревожных состояниях. В обоих случаях, и переедание, и нежелание есть можно расценивать как опасные состояния для здоровья и жизни человека,