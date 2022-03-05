Как отпраздновать 8-ое марта, чтобы хоть немного прийти в себя

Чтобы восстановиться и набраться сил, нужно что-то запланировать для себя с учетом своих особенностей и потребностей. Если сильно устали, можно просто побыть дома, отдохнуть, погулять в парке, посмотреть любимый фильм, принять ванную с пеной и солью. Если такой вариант кажется скучным, рассмотрите и другие варианты, например, прокачайте себя с психотерапевтом за эти три дня. Это поможет сдвинуться с мертвой точки, вдохновиться, наполниться и ощутить начало вашего нового этапа.



Альтернативный вариант: поехать с семьей, друзьями, подругами, родственниками в загородный отель (или в тот, что находится в черте города). Так вы наполнитесь уютной атмосферой внутри компании и насладитесь красотой вокруг. Также можно устроить себе три дня красоты: сделать косметические процедуры дома, обновить прическу в парикмахерской, сходить в салон красоты для ухода за лицом и телом. Или, например, пройдите курсы тета-хилинга. Они позволят вам по-другому посмотреть на мир, наполниться позитивом, познакомиться с единомышленниками и обзавестись новой профессией. После окончания курса вы можете работать по этому методу с другими людьми вне зависимости от наличия образования.



Еще один вариант — романтический weekend: проведите его дома, в отеле или вовсе отправьтесь в путешествие со второй половинкой. В такое непростое время важно отдохнуть, переключиться, попасть в другое измерение. Рассматривайте такое путешествие как способ наполнения себя, поиска ресурса и просто как классное приключение. Если у вас нет отношений, то отдых наедине с самим собой тоже прекрасная идея. Так вы сможете пересмотреть свою жизнь, получить новые инсайты, идеи, почитать книгу, посмотреть полезные видео, лекции и интервью, до которых не доходили руки. Все это поможет вам понять, что делать дальше и в каком направлении двигаться.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®