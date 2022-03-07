Как поддержать близкого, когда плохо

В сложные периоды жизни нам всем нужна поддержка. И эту внутреннюю опору мы должны искать не где-то на стороне, а у самих себя. То есть "прокачивать" то, что есть у нас внутри. Когда плохо нашим близким, нам просто нужно помочь им "опереться" на то, что есть внутри у них и поддержать всеми возможными способами. Мы, как правило, знаем некоторую информацию о наших родных. Знаем, что для них важно, что для них ценно, какое у них мировоззрение и, учитывая эти моменты, мы должны найти те слова, которые бы соответствовали их ценностям.



Самое главное - не критиковать. Поддержка поддержкой, но некоторые любят "уколоть" в такие моменты. Наша задача - ни в коем случае этого не делать, а указать путь, куда им двигаться дальше, сказать, что если что-то происходит, на то есть свои причины. И наша задача - брать из разных ситуаций ценный опыт, искать в них плюс. Через переживания мы растем очень сильно. Здесь просто нужно извлечь ценный опыт, и в дальнейшем задумываться заранее: что хорошо для моего внутреннего состояния.



Когда человеку плохо, самое главное - найти выгоды в этой ситуации, найти уроки, которые он извлекает из этой ситуации, и проложить пути дальнейшего развития. На первый план должны выйти продуктивные планы на будущее. Можно описать, как улучшится жизнь вашего близкого в процессе подготовки такого плана, и рассмотреть в целом, какие возможности у него есть.



Самое главное - видеть плюсы и точки опоры. И важно, чтобы это было что-то реальное, что-то, что может произойти в жизни у этого человека. И даже когда людям кажется, что у них ничего не получится, нужно посмотреть и увидеть колоссальные возможности. Тогда любой страх и дискомфорт отпадают. Особенно, когда планы на будущее не дадут никакой гарантии: там есть сомнения: то ли это сбудется, то ли нет. И в эти периоды поддержка близких очень важна.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®