Россиянки назвали самые ожидаемые подарки на 8 марта

Специалисты из компании Vox populi составили список самых ожидаемых подарков к Женскому дню. Эксперты отметили, что 36% опрошенных женщин ждут в подарок цветы. Сертификаты и денежные подарки ожидают получить 28%, а билеты на концерт, в театр или поход в ресторан ждут 21%.

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Помимо этого, 19% женщин ждут ювелирные украшения в качестве презента, парфюмерию и косметику - 16%, а туристическое путешествие 15% и гаджеты - 10%.

Также 8% ждут в качестве презента бытовые вещи, книги - 8%, одежду - 7%, алкоголь и конфеты - 5%, а игрушки - 2%.

Женщины ответили и на вопрос о том, что бы они меньше всего хотели получить в качестве подарка. Оказалось, что посуда - лидер рейтинга неудачных презентов (25%), за ней следом идет косметика (19%), сладости (14%), сувениры (13%) и одежда (12%).

Помимо этого, в список неудачных подарков вошли книги, обувь, блокноты, наборы из хозяйственных магазинов и животные.