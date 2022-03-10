Как продолжать жить в условиях неопределенности: отвечает психолог

«Первое, что нужно сделать, чтобы вернуться к нормальной жизни — перестать постоянно читать новости, чьи-то эфемерные мнения по поводу событий в будущем. Идти за этими мнениями — значит полностью переключиться со своей обычной жизни, со своих продуктивных результатов и хорошего самочувствия на полностью противоположное состояние. Нужно научиться фильтровать негативную информацию, а лучше и вовсе от нее отключиться.



Еще важно сместить фокус на свою реальную, бытовую жизнь. Мы занимаемся собой, своим телом, своим здоровьем, взаимоотношениями. Если появляются какие-либо нововведения, то необходимо их спокойно интегрировать в свою привычную жизнь. Под нововведениями я имею в виду, например, способы безналичной оплаты, переход из одной социальной сети в другую и так далее.



В обычной бытовой жизни глобальные изменения случаются редко, в основном они происходят у нас в голове. Ведь если что-то пропадает, всегда появляется новое. Если что-то закрывается, открываются новые возможности и пути. И нужно думать именно в этом направлении: если что-то старое рушится, на этом месте выстраивается что-то новое.



Нам следует уделить внимание вещам, на которые мы можем влиять. Это могут быть здоровье, тело, правильное питание, режим дня, взаимоотношения с людьми. Нужно заниматься и своим эмоциональным состоянием. Можно заниматься самостоятельно, осмысливая что-то, читая статьи и полезные книги, можно заниматься со специалистом, либо сочетать варианты взаимодействия».

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®