Назван способ сберечь эмоциональное здоровье

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация у многих россиян вызывает тревогу и беспокойство. Некоторых людей информационная волна накрыла настолько, что они впали в депрессию. Доктор психологических наук, детский и подростковый психолог Илья Слободчиков рассказал, как уберечь свое эмоциональное здоровье, пишет KP.RU.

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Когда возникают невротические ситуации у взрослых, специалист советует придерживаться строгого распорядка дня и скрупулезно, по часам расписывать все свои действия. «Это очень сильно стабилизирует. Планирование очень полезно», — отметил он. Затем должно быть четкое понимание того, что ситуация закончится, а психологический и эмоциональный ресурс человеку будет необходим «и завтра, и послезавтра».

Слободчиков также советует «делить на двести» информационный поток и по возможности вообще ограничить поступление этой фоновой информации со всех сторон. «Ничего, кроме волн тревоги, вы не получите. Никакого четкого понимания картины, сколько бы ни углублялись в новости, вы не получите», — уточнил психолог.

Чтобы понизить уровень тревожности, полезно будет прибегать к таким простым подручным средствам, как контрастный душ, горячий сладкий чай, умывание холодной водой и физические упражнения. Если никак не удается избежать стресса, эксперт советует пить витаминные комплексы и успокоительные травяные сборы.