Тревога: простые техники для сохранения психики

За последние несколько дней мы получили огромное количество писем, и все они примерно об одном — как не сойти с ума, когда привычный мир меняется, кажется, безвозвратно, как работать, когда все валится из рук, как оставаться в ресурсе для своих детей, не вовлекаться в токсичные обсуждения, спать по ночам, отложить чтение новостей, как не принимать панических решений и вообще выйти из состояния аффекта. Все это мы обсудили с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной.
01:05 Жизненные трудности. Как их воспринимать.
01:53 Как преодолевать кризисы.
03:04 Какие страхи испытывают люди и откуда они берутся. Фрустрация.
7:59 Техники дыхания от тревоги и паники.
13:40 Как уборка и другие тактильные дела помогают справиться с кризисом. Микросенсорика.
15:40 Все планы рухнули. Что делать.
21:00 Как не испортить отношения с людьми.
22:10 Токсичные диалоги. Как их избежать.
25:18 "Стыдно, что я не могу собраться". Как не винить себя за чувства.
27:02 Иллюзия контроля. Эффект Даннинга-Крюгера.
30:10 Когда и как часто читать тревожные новости.
32:58 Техники от бессонницы и стресса.
36:50 Как быть с потерей эффективности.
40:00 Кризис как точка роста.
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