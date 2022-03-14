Тревога: простые техники для сохранения психики

Фото: Кадр из фильма "Хэнкок" Кадр из фильма "Хэнкок"

За последние несколько дней мы получили огромное количество писем, и все они примерно об одном — как не сойти с ума, когда привычный мир меняется, кажется, безвозвратно, как работать, когда все валится из рук, как оставаться в ресурсе для своих детей, не вовлекаться в токсичные обсуждения, спать по ночам, отложить чтение новостей, как не принимать панических решений и вообще выйти из состояния аффекта. Все это мы обсудили с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной.

Коротко о главном

01:05 Жизненные трудности. Как их воспринимать.

01:53 Как преодолевать кризисы.

03:04 Какие страхи испытывают люди и откуда они берутся. Фрустрация.

7:59 Техники дыхания от тревоги и паники.

13:40 Как уборка и другие тактильные дела помогают справиться с кризисом. Микросенсорика.

15:40 Все планы рухнули. Что делать.

21:00 Как не испортить отношения с людьми.

22:10 Токсичные диалоги. Как их избежать.

25:18 "Стыдно, что я не могу собраться". Как не винить себя за чувства.

27:02 Иллюзия контроля. Эффект Даннинга-Крюгера.

30:10 Когда и как часто читать тревожные новости.

32:58 Техники от бессонницы и стресса.

36:50 Как быть с потерей эффективности.

40:00 Кризис как точка роста.