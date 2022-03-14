5 лучших приложений для ведения личного дневника

Мобильные приложения для ведения личного дневника позволяют записывать свои мысли, идеи и впечатления в удобном формате, помогающем ничего не потерять и не упустить. «Рамблер» составил подборку из пяти лучших мобильных дневников и рассказал, как вести личный дневник на телефоне.

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

1. Daisy — Diary / Journal

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Приложение Daisy — Diary / Journal для устройств на Android можно скачать в Google play. Его создатели обещают, что благодаря простому и понятному дизайну это дневника пользователям легче сосредоточиться на описании повседневной жизни.

Это одно из лучших приложений для ведения личного дневника по оценке в Google play - четыре с половиной звезды.

Daisy — Diary / Journal позволяет вести дневник и проверять его в различных режимах просмотра, прикреплять фотографии к описанию дня, выбрать режим защиты зрения (светлая и темная темы), скопировать данные на Google-диск и переслать кому-нибудь описание своего дня в виде текстового файла. Также есть возможность прикреплять геоданные и метки.

Основные функции для ведения этого личного дневника в телефоне бесплатны.

stock.adobe.com

Создатели Daisy — Diary / Journal подчеркивают, что содержимое дневника хранится исключительно в самом приложении и никуда не передается без согласия пользователя.

2. Diaro

Diaro - приложение для ведения дневников, журналов и заметок в телефоне. В нем можно записывать свои планы, вести дневник сна или диет, описывать ежедневные события, встречи, мысли и чувства и синхронизировать эти данные на всех своих устройствах и ПК через Dropbox.

Защитить свои данные в этом дневнике можно с помощью пароля, PIN-кода или отпечатков пальцев.

В Diaro можно персонализировать пользовательский интерфейс, используя разные языки, разные цвета и темы. Интерфейс адаптирован для телефонов и планшетов.

Дневниковые записи в Diaro можно упорядочить с помощью папок, тегов и геотегов. Находить нужные записи - через поиск по датам, ключевым словам, тегам и местоположению. В дневнике также доступно резервное копирование.

Diaro позволяет экспортировать записи в PDF, Docx или Txt, распечатывать их/делиться ими и добавлять к записям фото.

Приложение можно загрузить бесплатно в Google play (оценка 4,6) и App store (оценка 4,7).

3. Diary, Journal & Notes

Еще один вариант, входящий в список отличных приложений для ведения личного дневника в телефоне - Diary, Journal & Notes для iOS (оценка 4,8). Разработчики приложения обещают бесплатный доступ к большинству функций и неограниченному количеству дневниковых записей.

Встроенные в приложение календарь, карта и временная шкала упрощают навигацию по дневнику. Как и в аналогах, в Diary, Journal & Notes можно настроить светлую и темную темы и разные шрифты.

Приложение позволяет добавлять к описанию дня данные о погоде, автоматически определенное местоположение и события из календаря. К записям можно прикреплять неограниченное количество фотографий, видео и аудиозаметок.

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В Diary, Journal & Notes можно добавить записи из уже существующего журнала «с помощью мощных средств импорта для большинства приложений».

Доступны экспорт текстовым файлом и экспорт в PDF.

4. «Дневник – Журнал с паролем»

Разработчики позиционируют это приложение как «секретный дневник, в котором вы можете запереть на замок все ваши личные мысли».

«Дневник – Журнал с паролем» предоставляет возможность блокировки паролем - четырехзначный PIN-код, который можно удалять, обновлять и восстанавливать, и автоблокировку приложения после более чем пяти минут бездействия.

Вести дневник можно, выбирая разные стили и цвета, настраивая размер шрифта и используя напоминания. «Дневник – Журнал с паролем» полностью бесплатный, приложение доступно в App Store (оценка 4,6) и Google play (4,4).

5. Journey

Последнее в нашем списке лучших приложений для ведения личного дневника в телефоне - Journey. Приложение заточено под путешественников и путевые заметки, в нем можно автоматически прикрепить геолокацию, погоду и отметку о своем настроении.

stock.adobe.com

В Journey есть вкладка с фотографиями на карте мира, где можно прикрепить свои снимки и пометить ими локации, которые вы уже посетили.

Доступ к веб-версии дневника (Journey.Cloud) можно получить без приложения. В Journey также можно добавить защиту паролем и отпечатком пальца. Журнал записей хранится на Google Drive в зашифрованном виде.

В приложении доступен импорт записей из Diaro (.zip), Evernote (.enex) и Day One. Возможен также экспорт всего дневника или его частей в Word (.docx) и печать в PDF.

Journey можно пользоваться бесплатно или скачать премиум-версию с дополнительными функциями. Приложение доступно для iPhone (оценка пользователей 3) и смартфонов на Android (оценка 4,5).

Как вести личный дневник: советы психолога

Практикующий психолог, гештальт-терапевт Ирина Парфенова рассказала порталу «Живи!» о терапевтическом эффекте ведения личного дневника, который связан с выражением эмоций.

Но дневник может быть полезен не только для тела, но и для духа. Американский профессор психологии Джеймс Пеннебейкер выяснил, что у людей, которые пишут о наболевшем, начинает активнее работать клеточный иммунитет.

Кадр из фильма «Дневник Бриджет Джонс 2»

Участники исследования Пеннебейкера после ведения дневника обращались к врачам с разными инфекциями в два раза реже, чем до эксперимента.

Парфенова подчеркнула, что терапевтический эффект есть и у самого процесса письма - когда мы пишем, то «замедляемся», начинаем анализировать и рефлексировать.

Эксперты дают несколько советов, как вести дневник:

• Делать записи регулярно.

• Вести «утренние страницы». Суть методики заключается в том, чтобы вести дневник, выписывая по утрам поток мыслей. Писать нужно все, что приходит в голову, не задумываясь, в течение 20-25 минут максимум. Психологи считают, что это откроет путь к новым идеям, которые обычно теряются в мыслях о повседневных проблемах.

• Описывать в дневнике свои ежедневные эмоции. Через одну-две недели таких наблюдений можно проанализировать свои чувства и понять, какие повторяющиеся ситуации вызывают негативные и позитивные эмоции.

• Вести дневник достижений - записывать все, что у вас получилось хорошо, для повышения самооценки.

• Если ничего не приходит в голову, можно попробовать закончить фразы «Мой самый большой страх - это…», «Сейчас я чувствую…», «Сейчас я хочу…».