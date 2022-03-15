4 совета, чтобы не срываться на близких

В последнее время практически в каждой семье произошла если не ссора, то неприятная стычка с близкими по поводу того, что происходит сейчас в мире. Впрочем, некоторые умудряются рассориться так, что перестают общаться вообще или же собирают вещи и переезжают от родных, лишь бы не видеть человека, чье мнение не совпадает с их собственным. Но как купировать скандал, пока он не привел к серьезнейшим для вашей семьи последствиям? Об этом мы поговорили с психологом.

Считайте про себя

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Большинство психологов в первую очередь подскажет вам научиться управлять дыханием в кризисной ситуации. Когда вы понимаете, что вот-вот взорвётесь, сделайте медленный глубокий вдох, при этом выдыхайте обязательно на счет. Мы уже рассказывали об эффективных техниках дыхания, вы можете использовать любую подходящую. Одним из самых лучших способов является дыхание на счет десять — считаем про себя до пяти и медленно вдыхаем, а затем, на счет пять выдыхаем рывками. Так вы переключите сознание, постепенно отказываясь от идеи продолжать скандал.

Используйте стоп-слова

Да, этот способ работает не только в интимных отношениях, но и в любых других. Однако об использовании стоп-слов важно договориться с родными заранее, иначе просто нет смысла, если этот метод будете использовать только вы. Иногда эмоции захватывают настолько сильно, что мы уже перестаем находиться в реальности и не думаем о чувствах родных, в этот момент стоп-слово служит неким предохранителем от дальнейшего негативного развития событий.

Пересмотрите режим дня

Чаще всего наша эмоциональная неустойчивость связана с хроническим стрессом, особенно если вы живете в большом городе и не привыкли подчиняться распорядку дня, полностью сбивая график. Но здесь важно помнить, что психика легко истощается, если вы не будете давать себе достаточно отдыха. Постарайтесь выстроить график так, чтобы ночной сон не сокращался до 6 часов в сутки, а также попробуйте добавить в свою жизнь больше активности — физическая нагрузка помогает выплеснуть негатив, который мы обычно приносим домой.

Все внимание на внутреннее состояние