Как правильно проходить 5 стадий принятия, чтобы не навредить себе

«5 стадий принятия — это про работу нашей психики. Они могут касаться и небольших кризисов, и глобальных. И стадии принятия показывают, как психика адаптируется к определенным условиям или сложностям. Это очень похоже на выход из зоны комфорта, когда ты делаешь что-то новое, например, пытаешься попасть в новую компанию.



Если описывать каждую стадию, то отрицание — это зона столкновения. Это выход из зоны комфорта: происходит что-то, меняется мир вокруг, психика с этим сталкивается, и возникают мысли вроде «нет, это происходит не со мной». Дальше наступает гнев, и вы пытаетесь будто оттолкнуть эту ситуацию. Это также абстрагирование психики. Но если вы не принимаете ситуацию, то рискуете застрять на стадии гнева, что только усугубит ваше состояние. На стадии торга дальше продолжается абстрагирование психики, и вы стараетесь усомниться: может это не так, может это все по-другому произойдет. Но тут снова нужно вернуться в реальность и понять, что мир изменился. Потом приходит депрессия — это когда ты осознаешь ситуацию, но приходит что-то новое, и начинают меняться привычные паттерны жизни. И последняя стадия — это принятие, когда психика уже адаптировалась к изменениям. И если человек столкнется с такой же (или даже похожей) проблемой, это не будет для него уже чем-то страшным.



Что делать:

Желательно завести ментальный дневник (его еще называют дневником рефлексии), записать, что такое каждая стадия, и каждый день делать заметки и фиксировать свое состояние, эмоции и реакции. Надо отслеживать, как вы двигаетесь с одной стадии на другую. Желательно, чтобы рядом с вами был человек, которому вы доверяете или который вас поддерживает. Он может вам помочь отследить, на какой стадии вы находитесь».



Куралай Нуркадилова Психолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель