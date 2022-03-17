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17 марта

Продажи косметики в России выросли на 30% в первой половине марта

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Объемы продаж косметики и парфюмерии в России выросли на 30% в денежном выражении в первой половине марта, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс». Отмечается, что также вырос и средний чек покупки – увеличился на 27% по сравнению с началом марта 2021 года и составил 4734 рубля. Косметическая компания Oriflame решила остаться в России Также сообщается, что заметный рост произошел в онлайн-торговле, там продажи выросли на 43%. Ранее косметическая компания Estee Lauder, которая выпускает товары под брендами MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, приняла решение полностью приостановить свою деятельность в России. Схожее решение приняла французская сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora. При этом косметическая компания прямых продаж Oriflame из Швеции решила продолжать продажи в России. 

Продажи косметики в России выросли на 30% в первой половине марта
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
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