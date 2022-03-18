Какие мужчины по знаку зодиака не умеют зарабатывать деньги

Каждый из нас мечтает о принце на белом коне с необъятным приданным за пазухой. Но куда чаще мы встречаем свинопаса на хромой кобыле. Рассказываем, от каких знаков зодиака тебе стоит держаться подальше, потому что зарабатывать они не умеют от слова совсем.
Стрелец – тот самый фрукт, которому не хватает ни его, ни твоей зарплаты. Он успевает прокутить получку в первый же день. А потом всю неделю питаться «Дошираком» и гречкой без соли. Конечно, пока его не навестишь ты – с пакетами еды и своей любви. И так – всю жизнь, если, конечно, ты не убежишь без оглядки в закат с каким-нибудь бравым усатым гусаром.
Рыбы любят мутить воду и прикидываться острозубыми акулами. Но после конфетно-букетного периода (читай: полевых цветов и пыльных игрушек с трельяжа), в бытовой и суровой жизни оказывается, что за душой у него бизнес-идеи и ноль желания палец о палец ударить. Зато он любит кормить завтраками – как в прямом, так и в переносном смысле. А это уже что-то.
Весы, вроде бы, и зарабатывает, но в первый же день зарплаты деньги магическим способом куда-то деваются. Возможно, идут в конвертик «на черный день» и «на рыбалку», но ты это вряд ли когда-нибудь узнаешь. Так что борщи ты будешь готовить на свои деньги. Зато пиво в холодильнике будет появляться как-то само собой – мистика какая-то.
Водолей – тот художник, которого никто не понимает и не может оценить по достоинству. Он очень гениальный во всем, только никто этого не замечает. Даже ты! По факту гениальный он только в одном – очень хорошо и складно врет, что ты у него одна, и любит он тебя до гроба. Убегай скорее, чтобы он не успел забить последний гвоздь в ту самую крышку твоей гордости.