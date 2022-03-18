Какие мужчины по знаку зодиака не умеют зарабатывать деньги

Каждый из нас мечтает о принце на белом коне с необъятным приданным за пазухой. Но куда чаще мы встречаем свинопаса на хромой кобыле. Рассказываем, от каких знаков зодиака тебе стоит держаться подальше, потому что зарабатывать они не умеют от слова совсем.

Фото: Кадр из фильма "Однажды в Вегасе" Кадр из фильма "Однажды в Вегасе"

Стрелец

Стрелец – тот самый фрукт, которому не хватает ни его, ни твоей зарплаты. Он успевает прокутить получку в первый же день. А потом всю неделю питаться «Дошираком» и гречкой без соли. Конечно, пока его не навестишь ты – с пакетами еды и своей любви. И так – всю жизнь, если, конечно, ты не убежишь без оглядки в закат с каким-нибудь бравым усатым гусаром.

Рыбы

Рыбы любят мутить воду и прикидываться острозубыми акулами. Но после конфетно-букетного периода (читай: полевых цветов и пыльных игрушек с трельяжа), в бытовой и суровой жизни оказывается, что за душой у него бизнес-идеи и ноль желания палец о палец ударить. Зато он любит кормить завтраками – как в прямом, так и в переносном смысле. А это уже что-то.

Весы

Весы, вроде бы, и зарабатывает, но в первый же день зарплаты деньги магическим способом куда-то деваются. Возможно, идут в конвертик «на черный день» и «на рыбалку», но ты это вряд ли когда-нибудь узнаешь. Так что борщи ты будешь готовить на свои деньги. Зато пиво в холодильнике будет появляться как-то само собой – мистика какая-то.

Водолей