Психологическое насилие в семье: как противостоять тирану

Как распознать психологическое насилие. Основные признаки, рычаги воздействия и манипуляции тирана. Как справиться с психологическим насилием.

Насилие бывает не только физическим. Психологическое давление в кругу близких порой несет более серьезные последствия. Если в вашей семье есть тиран, то о спокойной, здоровой и счастливой жизни можно забыть. Но это не замкнутый круг. И в такой ситуации можно найти выход!

Видео дня

Как распознать психологическое насилие

Проблема психологического или морального насилия даже не в том, что оно есть. А в том, жертва этого насилия не всегда понимает, в какой ситуации оказалась. Некоторые женщины только спустя годы жизни с тираном начинают понимать, что их психику буквально уничтожают. И то чаще всего понимание приходит после того, как друзья и близкие начинают говорить об этом открыто. К основным признакам психологического насилия можно отнести следующие:

Контроль. Ваш муж или родственник контролирует каждый ваш шаг и пытается все решать за вас. Он постоянно указывает, что вам делать, часто обосновывая это тем, что вы сами не знаете. Он может проверять телефон, личные вещи, не давать видеться с друзьями. В семейной жизни контроль часто сопровождается приступами ревности. Вас на ровном месте обвиняют в измене, пытаются уличить в обмане, ревнуют даже к подругам, заставляют отчитываться о каждом шаге.

Навязывание. Человек все время навязывает свое мнение, интересы и ценности. Например, мужчина указывает, какую одежду вам нужно носить. А если вы отказываетесь, но начинает критиковать, говорить, что у вас нет вкуса. Сюда же можно отнести полное игнорирование вашего мнения. Человек решает, где вы будете проводить время, как украшать дом, не учитывая ваши желания.

Неконструктивная критика. Это известный рычаг манипулятора, который пытается использовать вас в собственных целях. Несуразные оскорбления, подшучивания, унизительные прозвища – все это попытки играть на ваших эмоциях, сделать слабой и подконтрольной. Особенно такая критика обостряется, когда вы делаете нечто неугодное тирану.

Страх. Если вы постоянно испытываете страх рядом со своим мужчиной – это прямой индикатор психологического насилия. Манипуляторы часто используют тактику силы, чтобы вызвать страх, ведь в таком состоянии человек становится легко управляемым. Обратите внимание, что это не прямое физическое насилие. Например, мужчина может ударить кулаком в стену, что-то разбить, накричать, озвучить угрозы. В общем, он использует всевозможные приемы, а результат один – ваш страх.

Изоляция. Тираны часто являются собственниками. Они хотят, чтобы все ваше свободное время принадлежало им. Поэтому тираны начинают настраивать вас против друзей, знакомых и даже родственников, чтобы изолировать.

Обвинения. Чувство вины – еще один известный рычаг тиранов. Если ваш партнер обвиняет вас во всех неудачах и проблемах – это уже психологическое насилие. Причем масштабы этого могут быть безграничны. Человек может обвинять вас в том, что опоздал на работу, не выспался. Свои же ошибки он будет категорически отрицать.

Эмоциональные качели. Психологическое насилие в целом можно приравнять к эмоциональному. Сюда можно включить истерики, лживые раскаяния, резкие переключения от большой любви к холоду, игнорирование, осуждающий взгляд без слов. Все это делается для того, чтобы вы старались не расстраивать партнера, играть по его правилам.

Как противостоять тирану

Борьба с тираном невозможна, пока вы не осознали, что подвергаетесь насилию. Поэтому понимание ситуации – уже первый шаг к ее разрешению. На самом деле, лучший способ противостоять тирану – разорвать с ним отношения. Надеяться, что взрослый человек изменится и начнет по-другому к вам относиться, немного наивно. Если же по каким-то причинам вы не можете расстаться, тогда обратите внимание на следующие рекомендации:

Выход из состояния жертвы. Тиран и жертва – известная пара, дополняющая друг друга. Если вы живете вместе тираном, то автоматически становитесь жертвой и начинаете играть в его игру. Это сопровождается определенными психологическими свойствами. Вы теряете уверенность в себе, становитесь податливой, эмоционально нестабильной, зависимой, мнительной, подавленной, перестаете принимать решения. Таким поведением вы только поддерживаете роль тирана. Вам нужно избавиться от этих качеств, вспомнить, что вы самостоятельная личность и никто не имеет права решать что-то за вас.

Выход из игры. Запомните, тиран всегда дергает вас за болевые точки или слабые места. Если вы не уверены в своей внешности, он будет надсмехаться, обзывать. Если вас легко задеть на чувстве вины, то вы будете виноваты по всем. Чтобы выйти из этой игры, вам нужно вычислить слабые места, за которые вас цепляют, и постепенно избавляться от них. Когда вы будете знать рычаги, которые использует тиран, то возьмете ситуацию под свой контроль и перестанете реагировать.

Определите личные границы. Вы должны четко заявить, что у вас есть личное пространство, в которое нельзя вторгаться. Убедительно и четко проговорите тирану, что с вами нельзя делать, какое отношение к себе вы не будете терпеть. Более того, стоит также четко объяснить, что будет, если он нарушит ваши границы.

Самостоятельность. Вам будет сложно противостоять тирану, если вы финансово зависите от него. У вас должен быть собственный источник дохода, иначе он всегда будет манипулировать вами через финансовый вопрос. Также нельзя позволять другому человеку ограничивать собственную свободу. Если вы желаете сходить куда-то вечером, он не имеет права вам запрещать. Не поддавайтесь манипуляциям, делайте то, что считаете нужным.