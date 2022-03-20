4 причины, почему плакать полезно

Некоторые люди воспринимают слезы как признак слабости. Однако на деле плач оказывает исключительно положительное влияние на организм человека. "Рамблер" вместе с психологом Куралай Нуркадиловой расскажет, почему плакать полезно.

Расслабление

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По словам эксперта, слезы – это естественное расслабление организма. Плач снижает уровень марганца в организме, а это, в свою очередь, помогает снять психологическое напряжение.

Когда человек плачет, происходит выброс гормона стресса: снижается адреналин, сердечный ритм становится спокойным.

Куралай Нуркадилова Психолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель

Выведение токсинов

С выходом слез также выводятся токсины, поэтому успокаивается не только психика, но и весь организм.

Куралай Нуркадилова Психолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель

Действительно, всего за несколько минут токсины слезной жидкости способны убить около 90% вредоносных глазных бактерий. Благодаря этому будут очищены слезные протоки и увлажнены глазные яблоки.

Эндорфин

После выхода слез у человека вырабатывается гормон удовольствия – эндорфин. И даже если проблема, которая спровоцировала слезы, на данный момент не решена, человек получает расслабление, и ему приходит осознание, как уже в спокойном ритме решить свою проблему.

Куралай Нуркадилова Психолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель

Кроме этого, такой гормон, как эндорфин, способен улучшить настроение и создать чувство легкости. И все это действительно помогает осмыслить проблему и принять взвешенное решение.

Понимание своих чувств