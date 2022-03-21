Россияне вправе вернуть уплаченные за подарочные сертификаты деньги

Верховный суд России признал, что магазин обязан вернуть деньги за подарочную карту по требованию ее владельца. Такое решение он принял по делу «Рив Гош»: отказ ретейлера в возврате признан незаконным. Причем вернуть средства можно даже в случае приостановки работы сети в России, пишет «Коммерсантъ».

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Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Кемеровской области, которая не воспользовалась подарочным сертификатом и попросила магазин выплатить ей денежную компенсацию. Магазин отказал покупательнице, ссылаясь на внутренние правила, согласно которым уплаченные за подарочные сертификаты деньги не подлежат возврату.

В начале марта не смог вернуть сертификат из Zara партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Кюрджев. В магазине ему предложили дождаться, когда магазины Zara снова откроются в России. Карта действует три года, но никто не дает гарантий, что компания вернется на рынок раньше.

— Кол-центры магазина выступают буфером, пытаются покупателей успокоить, сообщить им, что подарочные сертификаты действуют, ожидайте решения, когда магазины снова откроются. Но, если потребитель настроен решительно, то он может письменно обратиться в магазин, к продавцу, к эмитенту этой карты и потребовать возврата денег, указав в этом заявлении реквизиты для возврата. И я полагаю, что деньги без проблем вернутся, суммы это обычно небольшие, я полагаю, что проблем с этим не будет. Всегда остается вариант обратиться в суд, в этом случае я тоже считаю, что шансы на возврат денег велики.

— То есть даже в офис не надо ехать? Отправить электронное письмо с реквизитами и ждать денег?

— Я бы все-таки обратился письменно и по почте, что называется, с синей подписью, приложив копию паспорта, если есть, чек, если нет чека, то это, я думаю, не большая проблема, указав банковские реквизиты и собственноручно подписав, заказным письмом отправить это на адрес продавца эмитента карты.

— Не получится, что ответили через год, когда срок карты истек?

— Если в течение 30 дней не поступит ответ, срок в данном случае просто с запасом, а дальше обращаться уже в суд с требованием о возврате денег. Полагаю, что практика, указанная по делу Верховным судом, тоже весьма приветствуется, тоже на это можно сослаться, думаю, что в этом случае срок возврата составит около 3,5-4 месяцев.