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1 час назад

От просмотра ромкома до ора в лесу: как справляться с психологическим давлением

Мира Маркина
Юлия Хадарцеваэксперт

Сейчас психике сложно выдерживать то, что происходит в мире. Для того, чтобы сохранить свое психологическое здоровье в целости и сохранности, нужно переводить негативные эмоции в позитивные, искать пути грамотной сублимации и выхода энергии наружу. «Рамблер» поговорил с психологом-расстановщиком Юлией Хадарцевой и выяснил, как экологично справляться со стрессом так, чтобы никому не навредить.

Как справляться с психологическим давлением: отвечает психолог
Фото: Кадр из фильма "Чтец"Кадр из фильма "Чтец"
1. Переключитесь на другую волну, настройтесь позитивно, окружите себя людьми, которые живут обычной жизнью, не паникуют и не нагружают вас плохой информацией.
2. Подарите свою любовь и внимание близким людям (детям, родителям, подругам, друзьям). Так вы не только проведете приятно время, но и почувствуете себя в безопасности.
3. Отвлекитесь - посмотрите фильм, займитесь хобби, сходите на прогулку. Не стоит зацикливаться на одной деятельности, тем более если она не дает продуктивности и вдохновения.
4. Пересмотрите свой рацион питания, не усложняйте себе жизнь тяжелой едой. Пейте больше чистой воды.
5. Ведите активный образ жизни, занимайтесь по возможности спортом. Физические нагрузки разгружают не только тело, но и мозг — вам просто будет не до плохих мыслей.
6. Воспользуйтесь методом самоагрессии — сходите на бокс (можно бой с тенью), побегайте в лесу/поле, включите громко музыку дома или в машине и пропойте/прокричите вместе с ней.
7. Не стоит забывать, что близость с партнером (и я сейчас не только про эмоциональную) — прекрасная разрядка, поэтому не пренебрегайте этим приятным занятием.

Помните, что любой кризис — возможность. Не держите агрессию в себе, обязательно избавляйтесь от негатива и трансформируйте его в максимально комфортное и ресурсное для вас состояние.
Юлия Хадарцева
Юлия ХадарцеваПсихолог, расстановщик, эксперт первого канала
Психология,
18+
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