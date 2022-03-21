Как справляться с психологическим давлением: отвечает психолог

1. Переключитесь на другую волну, настройтесь позитивно, окружите себя людьми, которые живут обычной жизнью, не паникуют и не нагружают вас плохой информацией.

2. Подарите свою любовь и внимание близким людям (детям, родителям, подругам, друзьям). Так вы не только проведете приятно время, но и почувствуете себя в безопасности.

3. Отвлекитесь - посмотрите фильм, займитесь хобби, сходите на прогулку. Не стоит зацикливаться на одной деятельности, тем более если она не дает продуктивности и вдохновения.

4. Пересмотрите свой рацион питания, не усложняйте себе жизнь тяжелой едой. Пейте больше чистой воды.

5. Ведите активный образ жизни, занимайтесь по возможности спортом. Физические нагрузки разгружают не только тело, но и мозг — вам просто будет не до плохих мыслей.

6. Воспользуйтесь методом самоагрессии — сходите на бокс (можно бой с тенью), побегайте в лесу/поле, включите громко музыку дома или в машине и пропойте/прокричите вместе с ней.

7. Не стоит забывать, что близость с партнером (и я сейчас не только про эмоциональную) — прекрасная разрядка, поэтому не пренебрегайте этим приятным занятием.



Помните, что любой кризис — возможность. Не держите агрессию в себе, обязательно избавляйтесь от негатива и трансформируйте его в максимально комфортное и ресурсное для вас состояние.

Юлия Хадарцева Психолог, расстановщик, эксперт первого канала