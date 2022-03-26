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1 час назад

Как помочь себе остановить паническую атаку: видео

Мира Маркина

Паническая атака – это приступ тревоги или страха чрезвычайной силы. Чаще всего он сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением “нехватки воздуха”. Тому, кто пребывает в этом состоянии, сложно вернуть контроль над ситуацией. Но это возможно. Секретами поделилась специалист многопрофильной клиники GMS (@gms_clinic).

Психолог Елена Фивейская рассказала, что пребывая в состоянии нарушенного психологического равновесия, важно быстро переключить внимание. Например, сосредоточиться на нескольких окружающих вас звуках, выполнить телесные упражнения. Какие именно – смотрите в TikTok-видео.

Смотрите также видео о том, для чего нужны мурашки нашей коже.

Психология,Видео,
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