Паническая атака – это приступ тревоги или страха чрезвычайной силы. Чаще всего он сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением “нехватки воздуха”. Тому, кто пребывает в этом состоянии, сложно вернуть контроль над ситуацией. Но это возможно. Секретами поделилась специалист многопрофильной клиники GMS (@gms_clinic).
Психолог Елена Фивейская рассказала, что пребывая в состоянии нарушенного психологического равновесия, важно быстро переключить внимание. Например, сосредоточиться на нескольких окружающих вас звуках, выполнить телесные упражнения. Какие именно – смотрите в TikTok-видео.
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