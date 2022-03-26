Паническая атака – это приступ тревоги или страха чрезвычайной силы. Чаще всего он сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением “нехватки воздуха”. Тому, кто пребывает в этом состоянии, сложно вернуть контроль над ситуацией. Но это возможно. Секретами поделилась специалист многопрофильной клиники GMS (@gms_clinic).