Медсестра рассказала, о чем жалеют люди перед смертью

Джули рассказала, что она девять лет работы в хосписе сталкивалась с несколькими наиболее популярными ответами на вопрос, о чем человек сожалеет в конце жизни. Пациенты признавались, что жалеют о том, что не ценили жизнь и здоровье и тратили слишком много энергии на незначительные вещи, а также что работали всю жизнь и не проводили много времени с семьей.