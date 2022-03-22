«Жена требует купить BMW»: жертвы инфоцыган про тренинги

Сегодня авторы инфопродуктов продают свой контент под вывесками бизнес-курсов, тренингов личностного роста, повышения самооценки, развития женской или мужской энергии.

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Самым востребованным видом таких курсов стали марафоны исполнения желаний. Однако не вся информация в рамках тренингов оказывается полезной. Обозреватель РИАМО поговорил с участниками марафонов, которые на собственном опыте убедились, что отдали деньги инфоцыганам.

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Валентина, 28 лет: «Проходила марафон желаний год назад. На чудо не надеялась, но было любопытно. Хотелось узнать какие-то психологические техники, услышать что-то уникальное, небанальное. Но нет. Такое впечатление, что задания рассчитаны на людей, которые ну совсем ничего не понимают в этой жизни, ни к чему не стремятся, ни над чем не работают. То есть на детей каких-то. Продукт не стоит и 100 рублей. Но, как говорится, лох не мамонт, лох не вымрет!».

Алексей, 41 год: «Во время локдауна жена решила пройти тренинг. Я особо не вникал, какой именно, но решил, что ей будет полезно: мол, развитие, новые знания. И купил ей эти злосчастные курсы.Иногда я наблюдал за происходящим со стороны. Ей говорили выкинуть ненужные вещи, записывать свои желания. Но и мозги ей промыли конкретно.

Жену научили формулировать свои намерения, но не рассказали, что для исполнения желаний нужно не только заниматься визуализацией, повторять аффирмации, но и что-то делать. Чтобы получить то, чего у тебя раньше не было, нужно начать делать то, чего ты раньше не делал.

В общем, выяснилось, что исполнителем желаний должен стать я как «генератор денежного потока». В итоге за свои же деньги я получил неадекватного человека с абсолютно искаженным восприятием реальности, который ежедневно выносит мозг требованием купить «BMW X6».

Марина, 32 года: «Все, что делала автор курса, — это выманивала деньги. Причем призывала покупать марафон не вскладчину, ведь это «не экологично» и «противоречит законам Вселенной». Говорила, что курс — инвестиция в себя, а на себе нельзя экономить, ведь как мы относимся к себе, так и мир относится к нам.

Автор настоятельно рекомендовала поступить «честно и по совести» — то есть купить курс за полную стоимость.

Сам тренинг состоял из фрагментов других программ, разработанных всемирно известными коучами. Похожие лекции можно найти в сети бесплатно. Автор курса просто пересказывала содержание чужих материалов в голосовых сообщениях и пересылала их ученикам. Еще эта женщина постоянно говорила, что каждый день в ее жизни наполнен чудесами, ведь она сама придерживается «волшебных» принципов!

Но когда я купила курс, ко мне потеряли интерес. Если желания не сбывались, у кураторов всегда находилось объяснение: они говорили, что я сама виновата, неправильно визуализировала, недостаточно сильно желала. Беспроигрышная бизнес-схема».

Алена, 34 года: «Листала соцсети и случайно наткнулась на рекламу тренинга. Там говорили, что все мои мечты сбудутся. Ну я и клюнула. Записалась на несколько пробных занятий. К делу подошла ответственно, задания выполняла от души и вовремя.

Мне сказали написать список желаний. И я загадала получить полную версию курса бесплатно — решила проверить это «волшебство» на практике. Ох, как меня отговаривала администратор марафона!

Мне рекомендовали пожелать что-нибудь более ценное, давление было сильным. В какой-то момент спросили прямо, буду ли я платить. И я ответила, что верю в чудеса! В итоге меня просто удалили из чата».

Евгения, 35 лет: «Повелась на рекламу в Instagram и записалась на бесплатную часть курса. В первый день автор рассказал о себе — оказалось, что он сертифицированный коуч. На первом уроке я узнала очень много нового и полезного. Решила позадавать вопросы и была очень удивлена, когда поняла, что отвечает мне сам коуч. Он все разжевывал и объяснял, был очень приятен в общении.

Я купила курс. Поначалу правда старалась, пыталась решить свои проблемы и верила, что Вселенная должна выполнить все мои желания. Но скоро автор стал недоступен, а меня передали кураторам. И, по-моему, вместо них там сидят боты.

Когда я почувствовала фальшь, специально стала выполнять задания с ошибками — хотела проверить реакцию, узнать, будут ли кураторы внимательны к моим неудачам, постараются ли помочь. Но их оценка моих результатов всегда была положительной: «Супер, ты молодец! Продолжай работать над собой!».

Что-то ценное и интересное было только в первый день курса. Обратной связи нет, цена завышена. Марафон — это конвейер, который штампует уроки пачками».

Олеся, 36 лет: «Я была в жуткой депрессии после развода и, если честно, готова была идти хоть к экстрасенсам. Тренинг, на который я попала, был очным. Вид коуча на первой же сессии меня очень смутил: это был неопрятный мужчина средних лет, больше похожий на сантехника, чем на человека, который будет рассказывать, как достичь успеха и «починить» наши жизни.

Несмотря на это, мужчина оказался прекрасным оратором, умел заводить толпу. Я начала слушать его с любопытством, но спустя час поняла, что смысла в его словах нет. «Все, что нужно для успеха, уже есть в нас самих. Очень важно расти и развиваться», — вот, что он говорил.

Я посетила несколько занятий, потом не выдержала и решила сказать коучу, что у него неэффективная методика. В ответ меня обвинили, что я фокусируюсь на негативе и не хочу менять свою жизнь. И, видимо, заслуживаю то, что имею.

От таких слов я пришла в ярость и потребовала вернуть деньги. Мне сказали, что продукт обмену и возврату не подлежит. Но когда я пригрозила судом, мне все-таки вернули всю сумму. Только потеряла время».

Екатерина, 29 лет: «Наткнулась на историю в Instagram симпатичной девушки. Она рассказывала, как правильно инвестировать и расширять свой денежный поток.На первой же лекции я заметила, что коуч с помощью хромакея «нарисовала» себе фон: она якобы сидела в дорогом офисе с дубовой мебелью, кожаными креслами и панорамным окном. Видимо, уловка была рассчитала на то, что люди будут смотреть видео с телефона или на бегу. Но я его открыла на большом мониторе и сразу все поняла. Интересно, откуда же она на самом деле вещала, если ей было стыдно показать обстановку.

Ценной информации было мало. Но больше всего меня шокировали ее «стратегии инвестирования». Дама предложила вложиться в «смартшеринг» — принести наличные в проект по аренде мобильных телефонов. Обещала, что прибыль будет 300%. Такого бреда я еще не слышала.

Неужели есть люди, которые действительно берут смартфоны в аренду? Мобильный — вещь очень личная: там хранятся фото, переписка и другие конфиденциальные данные».

Мария, 45 лет: «В тренинге, который я проходила, меня смутила «пошаговая система совершенствования». Каждый следующий шаг был дороже предыдущего. Призывали заплатить и «выйти на другой уровень», где ты будешь посвящен в «мастера». Говорили, что только с помощью курсов можно научиться достигать поставленных целей.

Все, что делали на курсе, — хлопали в ладоши, занимались психоанализом и прыгали с канатки. Чистой воды лохотрон.