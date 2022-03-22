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1 час назад

Как общаться с человеком, который вас раздражает

Passion.ruPassion.ru

Иногда люди вынуждены общаться с теми, кто им не нравится или раздражает. Причем даже самому доброму, общительному и дружелюбному человеку свойственно испытывать неприязнь к окружающим. Этого не избежать, но реально держать себя в руках и поддерживать нейтральные отношения. Как?

Как общаться с человеком, который вас раздражает
Фото: Passion.ruPassion.ru

В первую очередь следует смириться с тем, что невозможна ситуация, когда вас все устраивают или вы нравитесь каждому. Так не бывает. Все люди разные. Мы отличаемся по характеру, темпераменту, взглядам, привычкам, интересам и прочее, в связи с чем можем не сойтись с собеседником.

Также немаловажно попытаться понять собеседника и его точку зрения. В случае критических замечаний определите их конструктивность. Возможно, и правда существуют какие-то недочеты, которые вы не замечали. В том числе из-за этого в любой ситуации старайтесь держать эмоции под контролем и разговаривать спокойно.

«Нужно быть вежливым по отношению к другим людям. Таким образом вы останетесь при своем мнении, сохраните спокойствие и преимущество будет на вашей стороне»,

— уточнили специалисты в издании «Лайфхакер».

Во всяком случае принимать чужие слова близко к сердцу неправильно.

Не позволяйте окружающим переходить ваши личные границы и тянуть вас за собой вниз. Перед началом разговора стоит расставить приоритеты и выяснить, заслуживает ли человек вашего времени и внимания, чтобы вступать с ним в дискуссии. А когда все-же решили выслушать оппонента, постарайтесь не занимать оборонительную позицию. В таком случае эффективнее будут прямые вопросы о причинах недовольства и быстрый разговор, чтобы у него не было время вставить свои 5 копеек.

Психология,
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