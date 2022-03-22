Как общаться с человеком, который вас раздражает

Иногда люди вынуждены общаться с теми, кто им не нравится или раздражает. Причем даже самому доброму, общительному и дружелюбному человеку свойственно испытывать неприязнь к окружающим. Этого не избежать, но реально держать себя в руках и поддерживать нейтральные отношения. Как?

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В первую очередь следует смириться с тем, что невозможна ситуация, когда вас все устраивают или вы нравитесь каждому. Так не бывает. Все люди разные. Мы отличаемся по характеру, темпераменту, взглядам, привычкам, интересам и прочее, в связи с чем можем не сойтись с собеседником.

Также немаловажно попытаться понять собеседника и его точку зрения. В случае критических замечаний определите их конструктивность. Возможно, и правда существуют какие-то недочеты, которые вы не замечали. В том числе из-за этого в любой ситуации старайтесь держать эмоции под контролем и разговаривать спокойно.

«Нужно быть вежливым по отношению к другим людям. Таким образом вы останетесь при своем мнении, сохраните спокойствие и преимущество будет на вашей стороне»,

— уточнили специалисты в издании «Лайфхакер».

Во всяком случае принимать чужие слова близко к сердцу неправильно.