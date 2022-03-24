Как сохранить трезвость мысли и душевное равновесие

В мире тревожно, все на нервах. А значит, у психиатров и психологов прибавится работы. Международный день борьбы с депрессией, который отмечается 24 марта, в нынешнем году словно специально выпал именно на тот период, когда уйти в это состояние проще простого. Как не предаться унынию и найти в себе силы держаться, будем выяснять со специалистом.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В России запускается горячая линия для тех, кто нуждается в поддержке. Подобная служба действовала в разгар эпидемии коронавируса. Клинический психолог, сексолог Наталия Леденева-Свирская дежурила на телефоне год назад. И снова будет отвечать на вопросы тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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- Сейчас таких людей однозначно станет больше. Впрочем, депрессия - не эндогенная, затяжная, а как реакция на внешние раздражители, - возможно, меньшее из зол. Потому что при стрессе активизируются психические расстройства, что намного серьезнее. В разгар эпидемии мы это видели. Например, разговариваю с человеком - вроде все нормально, он разумно рассуждает. И вдруг сообщает, что не может выйти из дома, потому что за ним следят. Какой-то дядя рассказал, что он тапочки из ежиков шьет. То есть появляются фразы, которые очень сильно настораживают. Я аккуратно спрашиваю: принимаете какие-то препараты? Человек называет явные нейролептики и антипсихотики. Я объясняю: вы сейчас попали в стрессовую ситуацию, вам надо обязательно обратиться к лечащему врачу. Потому что вижу: у него случился психоз. Если бы не было пандемии, то есть острой стрессовой ситуации, возможно, он бы так и находился в ремиссии. Но тревога, массовая паника, безусловно, отражаются на психике. К сожалению, в ближайшее время повысится число суицидов, алкоголизма, наркомании станет больше. Такова реальность.

Что касается депрессии, надо понимать, что это не просто плохое настроение, а психическое расстройство, то есть диагноз. В отдельных случаях оно связано с нарушением регуляции биологически активных веществ - в первую очередь нейромедиатора серотонина, более известного как «гормон счастья». И человека в этом состоянии надо лечить. Психотерапия - да. Но в большинстве случаев понадобится и медикаментозная помощь. Люди часто отказываются принимать препараты, боясь привыкания и побочных действий. Но если не лечиться, депрессия может затянуться и полностью парализовать волю. А самое страшное: у людей с депрессивным эпизодом тоже отмечается склонность к суициду.

Бывают депрессии, вызванные объективными причинами. Человек пережил стресс из-за смерти кого-то из близких, развода, увольнения и т.п. Он подавлен, но его депрессия не является патогенной, она не наследственная, не связана с химией мозга, она приходит и уходит. При легкой степени можно обойтись без назначения препаратов. Хотя я сторонник антидепрессантов. Считаю, это спасение для человечества.

Вот человек говорит: антидепрессанты мне не помогают, но так не бывает. Видимо, не помогает конкретный препарат, который просто не подходит. По-хорошему такие средства надо подбирать в клинике. Человек ложится на пару недель, его там наблюдают, тестируют, назначают нужные лекарства. Пару дней подавали - смотрим. Раньше, если реакция не та, говорили, что надо перетерпеть, все будет хорошо спустя какое-то время. Ничего подобного - два-три дня, максимум пять дней. Если человеку хуже, значит, надо искать другое лекарство. Если нет изменений, можно подождать до двух недель, потому что антидепрессанты имеют накопительный эффект.

Деликатная проблема

Существуют тесты, позволяющие установить депрессивное состояние. Для этого можно обратиться в районный психоневрологический диспансер - там прием бесплатный. Если диагноз подтвердился, психиатр выпишет препараты - ни один другой специалист не имеет на это права.

Кроме известных симптомов депрессивного состояния, связанных с общей подавленностью, состоянием грусти, упадком сил, стоит обращать внимание на, казалось бы, незначительные проявления. Ну, скажем, женщину никогда особо не раздражали разбросанные по квартире носки мужа. И вдруг она просто взорвалась. Накопилось. Внутреннее раздражение вышло наружу. Это тоже знак, что психика нуждается в поддержке.

Кстати, клиническая депрессия, или большое депрессивное расстройство, может вообще не сопровождаться плохим настроением. Это так называемая депрессия без депрессии, или маскированная депрессия. При этом человек теряет интерес к жизни, удовольствие от того, что делает. Он может быть возбужденным или, наоборот, заторможенным. Зачастую это более глубокое состояние, чем обычная депрессия.

Стоит обращать внимание на вроде бы не связанные с душевным состоянием моменты. Всегда хорошо спали и вдруг стали плохо засыпать или чувствуете постоянную сонливость. Раньше питались нормально, а сейчас на еду не можете смотреть или съедаете два ведра и все равно голодны. То есть с человеком происходит то, чего раньше не было. Неожиданно возникла такая проблема. В чатах по поддержке людей с Украины пишут: хелп, клиентка сидит в убежище и пять дней не может сходить в туалет. Нет ни потребности, ничего, но вчера поднялась температура. Коллеги, помогите, что это значит? Как помочь?

А это значит, интоксикация у человека. Запор или диарея - психосоматическая реакция на стресс.

Если сильно нервничать, поднимается давление, не исключен спазм сосудов головного мозга, который приводит к инсульту. Инсульт можно напсиховать, грубо говоря. Скачок давления, и - сосуды головного мозга могут полопаться. Инфаркт то же самое. Человек с не очень здоровыми сердцем и сосудами жил бы себе и жил, если бы не попал в стрессовую ситуацию.

Как адаптироваться к новым реалиям? Если рассматривать потрясения с точки зрения утраты - существует классическая схема проживания горя. Это отрицание, гнев, торг и, наконец, горевание - принятие ситуации. При адаптивной психике человек проживет все эти стадии, сам того не замечая, и выйдет на новый уровень жизни. Если он не справляется, нужна помощь, желательно с препаратами.

Классическое время проживания горя - год-полтора. Если период затягивается, к спецу однозначно. Но я считаю, уже через полгода требуется поддерживающая терапия. А еще лучше - с самого начала.

Средство от хандры

Как своими силами сделать существование приемлемым? Заниматься тем, что приносит удовлетворение, - если это, разумеется, не противоречит закону и не разрушает организм. То есть наркотики отметаем сразу, злоупотребление спиртным тоже. Но пара бокалов сухого вина, если это помогает расслабиться, никому не помешали. Секс тоже всегда в плюсе.

Как в известной байке. Мужчина жалуется: «Доктор, ну вот никак не проходит у меня горе-несчастье». Врач в ответ: «Да перестаньте. В конце концов, займитесь сексом, выпейте, погуляйте». - «Извините, доктор, а вы точно психолог? Хотя не важно. Ваши советы мне определенно нравятся».

Так вот сделайте так, чтобы жизнь не потеряла краски и вкус. И даже если вам говорят: соберись, тряпка, например, не делайте то, что вам некомфортно. Слушайте себя, потакайте себе. Находите время для увлечений, встреч с друзьями. Положительные эмоции незаменимы в профилактике депрессии. И к слову, у Ремарка есть фраза: «Когда совсем падете духом, приходите ко мне в больницу. Один обход ракового отделения в два счета лечит от любой хандры». Осознание, что кому-то хуже, а еще лучше действенная помощь таким людям иногда здорово приводят в чувство.

Подставил плечо

Текущую ситуацию особенно трудно принять тем, у кого все было, но они разом остались у разбитого корыта. Гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин, узнав, что американская команда разорвала контракт с ним, создал фонд помощи российским спортсменам, отстраненным от соревнований. Им окажут финансовую поддержку, психологическую помощь, организуют юридические консультации и т.п. Фонд будет работать на основе средств, которые отец Никиты - владелец ПАО «Уралкалий» Дмитрий Мазепин - планировал потратить в этом году как спонсор автогоночной команды Haas.

В согласии с собой

В советское время пропагандировалось такое понятие, как психогигиена. И это очень хорошая история. Человек живет, согласно оптимальному распорядку дня, ложится вовремя спать, полноценно, но без излишеств питается, находит время для прогулок. Постарайтесь сейчас жить привычной жизнью. Если в шесть часов вечера вы привыкли ходить гулять в парк - идите гулять в парк. Привыкли съедать на ночь одну шоколадную конфету - съешьте, ничего не случится. Что-то очень не хочется делать - да и не делайте, в конце концов.

Кстати