Психолог назвал признаки панической атаки

Человек испытывает паническую атаку, когда боится своего текущего состояния из-за возможных неблагоприятных последствий, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он перечислил признаки проявления панической атаки и рассказал о том, как избавиться от таких состояний.

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Что такое паническая атака

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Он отметил, что человек может бояться за одно из этих последствий или сразу за несколько. Любые другие переживания, по словам Жавнерова, не являются панической атакой, потому что касаются страха за будущее.

Некоторым людям кажется, что паническая атака длится несколько часов или весь день, но на самом деле они путают это состояние с тревожностью, обратил внимание психолог. Паническая атака — это кратковременный приступ, который доходит до максимального уровня паники и потом спадает. Длится он максимум 15 минут.

Физиологические проявления

Паническая атака сопровождается высокой степенью тревожности, а также рядом симптомов в теле, которые вызваны выбросом адреналина, рассказал психолог. По его словам, именно из-за этих симптомов человек и боится за неблагоприятные последствия.

Конечно, все эти симптомы не возникают одновременно, объяснил Жавнеров, а так как у каждого человека имеются свои физиологические особенности, он испытывает определенный набор симптомов. У кого-то паническая атака сопровождается головокружением и слабостью, а у кого-то — повышенным сердцебиением, отдышкой и напряжением в теле или дрожью в руках.

Как избавиться от панических атак

Паническая атака является следствием повышения тревожности, и, чтобы убрать панические атаки, нужно проработать со специалистом страх человека за те или иные последствия, который он испытывает.

«То есть, по сути, он просто должен перестать бояться тех последствий, которых боится во время панической атаки. Как только человек убедится, что эти состояния безопасны, сами панические атаки у него больше возникать не смогут»,

— уточнил психолог. А уже на следующем этапе проводится работа по снижению уровня тревожности.