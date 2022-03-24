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3 часа назад

Психолог перечислила пять признаков депрессии

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Клинический психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева перечислила пять симптомов, по которым можно судить о том, что у человека депрессия.

Психолог перечислила пять признаков депрессии
Фото: PexelsPexels

Одним из признаков депрессии можно назвать проблемы со сном. Человек долгое время не может уснуть, утром чувствует себя разбитым. В этом случае ухудшается настроение, способность к восприятию информации, человеку сложно сконцентрироваться на работе.

Второе яркое проявление депрессии: человек перестает за собой следить, ему становится все равно, как он выглядит. Кроме того, он перестает поддерживать порядок в доме.

Третье верное проявление заболевания: человек перестает вставать с кровати. Это якобы проявление лени, но здесь важно не спутать с ней депрессивное состояние.

Еще для людей с расстройствами характерны абсолютная апатия, безразличие. У человека пропадает желание делать что-либо, ставить новые цели.

Кроме того, многие люди уходят в себя и перестают общаться с окружающими, не делятся своими эмоциями и переживаниями, передает Life.ru.

До этого психотерапевт Владимир Снигур в беседе с «ВМ» рассказал, какие психические болезни обостряются весной.

Психология,
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