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2 часа назад

Врач объяснила, как лечить острый и хронический стресс

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 1

Стресс — состояние организма, характеризующееся эмоциональным и физическим напряжением, вызванным воздействием различных неблагоприятных факторов. Влияние острого стресса проявляется появлением кожных заболеваний. Хронический стресс также не менее разрушителен для красоты и здоровья. Как лечить стресс рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Врач рассказала, как лечить острый и хронический стресс
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что в первую очередь человеку с хроническим или острым стрессом необходимо наладить свое питание. Также нужно выпивать до 1,5 - 2 литра воды в день.

Важную роль в восстановительной терапии, по словам врача, играют и витамины — D, E, A, Омега 3-6-9, а также микроэлементы — цинк, магний, кальций.

Андреанова добавила, что можно принимать и легкие успокоительные препараты на основе растительного происхождения и препараты, улучшающие обменные процессы и процессы микроциркуляции.

С приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур.

Психология,
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