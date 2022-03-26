Многие люди сталкиваются с проблемой, когда они довольно долго работают на одном месте в компании и никак не развиваются. Им нравится эта работа, их устраивает начальство, но зарплата не становится выше на протяжении нескольких лет. При этом они все равно стесняются просить повышение зарплаты у начальства или боятся выбрать неподходящий момент. В материале “Рамблера” — советы о том, как просить повышение зарплаты у начальства.
Подумайте, сколько полезного вы принесли компании за время своей работы и выпишите все свои успехи, которые можно подкрепить какими-то цифрами. Также можно обратить внимание на проекты, которые вы внедрили или вели. Стоит апеллировать результатами своей работы, которые приносят пользу компании. Это может быть не только качество, но и количество.
Посмотрите, в рынке ли ваша зарплата
Рыночная зарплата зависит от инфляции и многих других факторов. Рыночную зарплату можно посмотреть на аналогичных позициях в схожей сфере или обратиться к агрегаторам по поиску работы. Проанализируйте то, что предлагают специалистам с похожими обязанностями и стажем и посмотрите, насколько сильно отличаются цифры. На них надо ориентироваться при просьбе о повышении зарплаты.
Пересмотрите свои обязанности
Работа всегда меняется, а вместе с ней и обязанности. Она практически никогда не бывает стабильной, появляются новые формы контроля и отчетности. Посмотрите, насколько больше у вас стало обязанностей, которые занимают ваше рабочее время. Если их стало существенно больше, то можно сказать об этом руководителю, чтобы он поднял вам зарплату в соответствии с текущим объемом задач.
О том, какие еще есть правила при просьбе о повышении зарплаты, рассказала “Рамблеру” Наталия Тарасова, специалист по управлению персоналом со стажем более 7 лет, рекрутер, консультант по поиску работы и составлению резюме.
Можно ли просить повышение, если бюджет распределяется заранее
У любой компании есть штатное расписание и план бюджета на год, премиальный и зарплатный фонды. Премиальный фонд в различных компаниях распределяется по-разному: где-то это формат конкретных надбавок, а где-то премии распределяются по желанию руководителя. В любом случае нужно пробовать и не останавливаться только лишь из опасения, что руководство уже не сможет выделить средства на повышение зарплат в этом году.
Наталия ТарасоваСпециалист по управлению персоналом со стажем более 7 лет, рекрутер, консультант по поиску работу и составлению резюме
На сколько можно повысить себе зарплату
По общему правилу линейные сотрудники получают прибавку в размере 10%, а на руководящих должностях 20%. Но стоит также учитывать отдельные моменты.
Во-первых, стоит оценить рыночную стоимость специалиста с аналогичными компетенциями и обязанностями, о чем уже говорилось выше. Если зарплата в компании составляет 40 тысяч, а рыночная 60 тысяч, то стоит задуматься о том, чтобы попросить существенное повышение зарплаты.
Во-вторых, если есть предложение от другой компании с более высокой заработной платой – можно обговорить этот момент с нынешним руководством и предложить остаться в компании, но с повышением зарплаты до определенной суммы.
В-третьих, стоит просить ту зарплату, которую вы сами для себя определили. Сотрудник должен задать себе вопросы:
Какая у меня зарплата сейчас? Сколько я хочу получать? На какую зарплату я бы согласился?
Например, при нынешней зарплате 40 тысяч есть желание получать 60 тысяч, но устроила бы в размере и 50 тысяч. Просить повышение зарплаты стоит с высокой суммы, и в результате торга (что вполне нормально и часто встречается) добиться повышения до 50 тысяч.
Наталия ТарасоваСпециалист по управлению персоналом со стажем более 7 лет, рекрутер, консультант по поиску работу и составлению резюме