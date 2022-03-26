Многие люди сталкиваются с проблемой, когда они довольно долго работают на одном месте в компании и никак не развиваются. Им нравится эта работа, их устраивает начальство, но зарплата не становится выше на протяжении нескольких лет. При этом они все равно стесняются просить повышение зарплаты у начальства или боятся выбрать неподходящий момент. В материале “Рамблера” — советы о том, как просить повышение зарплаты у начальства.

Фото: Рамблер Рамблер

Оцените свои успехи

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Подумайте, сколько полезного вы принесли компании за время своей работы и выпишите все свои успехи, которые можно подкрепить какими-то цифрами. Также можно обратить внимание на проекты, которые вы внедрили или вели. Стоит апеллировать результатами своей работы, которые приносят пользу компании. Это может быть не только качество, но и количество.

Посмотрите, в рынке ли ваша зарплата

Рыночная зарплата зависит от инфляции и многих других факторов. Рыночную зарплату можно посмотреть на аналогичных позициях в схожей сфере или обратиться к агрегаторам по поиску работы. Проанализируйте то, что предлагают специалистам с похожими обязанностями и стажем и посмотрите, насколько сильно отличаются цифры. На них надо ориентироваться при просьбе о повышении зарплаты.

Пересмотрите свои обязанности

Работа всегда меняется, а вместе с ней и обязанности. Она практически никогда не бывает стабильной, появляются новые формы контроля и отчетности. Посмотрите, насколько больше у вас стало обязанностей, которые занимают ваше рабочее время. Если их стало существенно больше, то можно сказать об этом руководителю, чтобы он поднял вам зарплату в соответствии с текущим объемом задач.

О том, какие еще есть правила при просьбе о повышении зарплаты, рассказала “Рамблеру” Наталия Тарасова, специалист по управлению персоналом со стажем более 7 лет, рекрутер, консультант по поиску работы и составлению резюме.

Можно ли просить повышение, если бюджет распределяется заранее

У любой компании есть штатное расписание и план бюджета на год, премиальный и зарплатный фонды. Премиальный фонд в различных компаниях распределяется по-разному: где-то это формат конкретных надбавок, а где-то премии распределяются по желанию руководителя. В любом случае нужно пробовать и не останавливаться только лишь из опасения, что руководство уже не сможет выделить средства на повышение зарплат в этом году. Наталия Тарасова Специалист по управлению персоналом со стажем более 7 лет, рекрутер, консультант по поиску работу и составлению резюме

На сколько можно повысить себе зарплату