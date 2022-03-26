Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
18 минут назад

Как просить повышение зарплаты

Мария Каткова
Наталия Тарасоваэксперт

Многие люди сталкиваются с проблемой, когда они довольно долго работают на одном месте в компании и никак не развиваются. Им нравится эта работа, их устраивает начальство, но зарплата не становится выше на протяжении нескольких лет. При этом они все равно стесняются просить повышение зарплаты у начальства или боятся выбрать неподходящий момент. В материале “Рамблера” — советы о том, как просить повышение зарплаты у начальства.

Как просить повышение зарплаты
Фото: РамблерРамблер

Оцените свои успехи

Видео дня

Подумайте, сколько полезного вы принесли компании за время своей работы и выпишите все свои успехи, которые можно подкрепить какими-то цифрами. Также можно обратить внимание на проекты, которые вы внедрили или вели. Стоит апеллировать результатами своей работы, которые приносят пользу компании. Это может быть не только качество, но и количество.

Посмотрите, в рынке ли ваша зарплата

Рыночная зарплата зависит от инфляции и многих других факторов. Рыночную зарплату можно посмотреть на аналогичных позициях в схожей сфере или обратиться к агрегаторам по поиску работы. Проанализируйте то, что предлагают специалистам с похожими обязанностями и стажем и посмотрите, насколько сильно отличаются цифры. На них надо ориентироваться при просьбе о повышении зарплаты.

Пересмотрите свои обязанности

Работа всегда меняется, а вместе с ней и обязанности. Она практически никогда не бывает стабильной, появляются новые формы контроля и отчетности. Посмотрите, насколько больше у вас стало обязанностей, которые занимают ваше рабочее время. Если их стало существенно больше, то можно сказать об этом руководителю, чтобы он поднял вам зарплату в соответствии с текущим объемом задач.

О том, какие еще есть правила при просьбе о повышении зарплаты, рассказала “Рамблеру” Наталия Тарасова, специалист по управлению персоналом со стажем более 7 лет, рекрутер, консультант по поиску работы и составлению резюме.

Можно ли просить повышение, если бюджет распределяется заранее

У любой компании есть штатное расписание и план бюджета на год, премиальный и зарплатный фонды. Премиальный фонд в различных компаниях распределяется по-разному: где-то это формат конкретных надбавок, а где-то премии распределяются по желанию руководителя. В любом случае нужно пробовать и не останавливаться только лишь из опасения, что руководство уже не сможет выделить средства на повышение зарплат в этом году.
Наталия Тарасова
Наталия ТарасоваСпециалист по управлению персоналом со стажем более 7 лет, рекрутер, консультант по поиску работу и составлению резюме

На сколько можно повысить себе зарплату

По общему правилу линейные сотрудники получают прибавку в размере 10%, а на руководящих должностях 20%. Но стоит также учитывать отдельные моменты.

Во-первых, стоит оценить рыночную стоимость специалиста с аналогичными компетенциями и обязанностями, о чем уже говорилось выше. Если зарплата в компании составляет 40 тысяч, а рыночная 60 тысяч, то стоит задуматься о том, чтобы попросить существенное повышение зарплаты.

Во-вторых, если есть предложение от другой компании с более высокой заработной платой – можно обговорить этот момент с нынешним руководством и предложить остаться в компании, но с повышением зарплаты до определенной суммы.

В-третьих, стоит просить ту зарплату, которую вы сами для себя определили. Сотрудник должен задать себе вопросы:

Какая у меня зарплата сейчас?
Сколько я хочу получать?
На какую зарплату я бы согласился?

Например, при нынешней зарплате 40 тысяч есть желание получать 60 тысяч, но устроила бы в размере и 50 тысяч. Просить повышение зарплаты стоит с высокой суммы, и в результате торга (что вполне нормально и часто встречается) добиться повышения до 50 тысяч.
Наталия Тарасова
Наталия ТарасоваСпециалист по управлению персоналом со стажем более 7 лет, рекрутер, консультант по поиску работу и составлению резюме
Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители