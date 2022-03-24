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24 марта

Психологи выяснили, какие мужчины чаще изменяют

Газета.RuГазета.Ru

Мужчины с "темными" чертами личности - психопатией, макиавеллизмом и т. п. - чаще склонны к изменам, в том числе неоднократным, выяснили психологи из Университета Ла-Коруньи в Испании. Исследование было опубликовано в журнале Acta Psychologica.

Психологи выяснили, какие мужчины чаще изменяют
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К классической "темной триаде" черт личности относятся нарциссизм, психопатия и макиавеллизм (цинизм, склонность действовать в корыстных целях). Также к ним относят садизм, эгоизм, моральную отстраненность и обиду.

Ученые пригласили 308 добровольцев 18-25 лет из числа испанских студентов. Участники должны были заполнить анкету, в которой сообщали, как они обычно решают проблемы в отношениях, а также отвечали на вопросы, направленные на выявление "темных" черт личности.

У мужчин "темные" черты, за исключением нарциссизма, оказались выражены сильнее, чем у женщин. 24,7% участников исследования признались в изменах. Из них 40,8% изменяли партнерам несколько раз. Участники, изменявшие партнерам, имели более выраженные "темные" черты, в том числе были более морально отстраненными.

"Мужчины с большей выраженностью "темных" черт личности и более активным использованием механизма морального отстранения также проявляли большую склонность к неверности, особенно к повторяющейся неверности", - пишут исследователи.

Более ранние работы уже показывали, что обладатели "темных" черт чаще ревнуют, их отношения обычно краткосрочны, они имеют больше партнеров, чаще склонны применять насилие. Людям, вступающим в отношения с кем-либо, стоит обращать внимание на проявления тех или иных черт в характере партнера и быть осторожными с "темными" личностями.

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