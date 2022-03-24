Врач объяснил. как распознать депрессию

24 марта во всем мире отмечается День борьбы с депрессией. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от этого заболевания страдает 3,8 процента населения планеты. Заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал симптомы, по которым можно попытаться распознать депрессию у себя или близкого.