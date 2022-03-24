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4 часа назад

Врач перечислил скрытые симптомы, по которым можно распознать депрессию

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

24 марта во всем мире отмечается День борьбы с депрессией. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от этого заболевания страдает 3,8 процента населения планеты. Заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал симптомы, по которым можно попытаться распознать депрессию у себя или близкого.

Врач объяснил. как распознать депрессию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача, депрессия или депрессивный эпизод проявляется следующим образом:

«Пониженным, подавленным настроением, тревогой, отсутствием инициативы, снижением интересов и чувства удовольствия от жизни, пессимистической оценкой будущего (какой в этом смысл?), чувством собственной бесполезности, чувством вины по любому самому незначительному поводу, снижением самооценки и уверенности в себе, повторяющимися мыслями о смерти, раздражительностью (иногда злостью), плохим самочувствием, потерей аппетита, нередко выраженным снижение массы тела, утомляемостью, упадком сил, нарушением сна, запорами, головной болью».

Он также перечислил главные причины развития депрессии. По словам медика, ее может вызвать травматичный опыт и даже наследственность.

А психолог Марина Гладышева в беседе с «ВМ» назвала главную причину развития расстройства пищевого поведения (РПП). По ее мнению, расстройство пищевого поведения проявляется тремя способами.

Психология,Геннадий Жданов,ВОЗ,
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