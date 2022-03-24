Как отличить домогательства от флирта

В современном мире все чаще и чаще появляется информация о скандалах, связанными с домогательствами. Однако, возможно это не всегда были принуждения к сексу, а просто безобидный флирт? Как отличить заигрывают с тобой или домогаются, рассказал психолог.

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Психолог Анна Никольская рассказала, как отличить харассмент от заигрываний и не устраивать скандал там, где его не должно быть.

Специалист рассказала, что в случае, когда вам неприятны слова, действия, прикосновения, какие-то оскорбления в ваш адрес, если вы хотите прекратить и избавиться от этого, то скорее всего это именно харассмент.

Психолог сообщила, что у людей, которые подвергаются харассменту появляется чувство вины и стыда, они чувствуют себя подавленными и пытаются отгородиться от неприятной ситуации. В итоге понижается самооценка, что приводит к депрессии, унынию, апатии и даже суицидальным наклонностям.

Считается, что харассмент приравнивается к убийству на рабочем месте, конечно, с точки зрения психологии.

Эксперт добавила, что харассмент не ограничивается исключительно физическим посягательством на тело женщины (и в 20% случаев на тело мужчины). У этого явления можно выделить четыре типа: по половому признаку, по личным качествам, троллинг и буллинг в соцсетях, и харассмент в интимной сфере. И все они способны очень негативно повлиять на психику человека.