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1 час назад

Какой вид манипуляций считается самым опасным для отношений — это начало конца

Passion.ruPassion.ru

Для влияния на оппонента, взятия контроля над ним, удовлетворения своих желаний и потребностей люди используют определенный вид психологического воздействия — манипуляцию. Причем давлению может быть подвергнут и любимый человек. В личной жизни просто управлять, к тому же когда известны все больные точки партнера.

Какой вид манипуляций считается самым опасным для отношений
Фото: freepik.comfreepik.com

Люди воздействуют на своих возлюбленных, не осознавая, к чему это может привести. Кстати, самой «нездоровой» манипуляцией считается шантажирование разрывом отношений. Психологи считают, что у людей, которые используют такую угрозу, большие проблемы с психическим здоровьем.

Психологические отклонения могут возникнуть и у мужчин, и у женщин. Хотя в большей степени негативному влиянию в паре подвергаются представительницы прекрасного пола.

Как сообщает «Автопарус», манипуляторы зачастую считают партнеров своей собственностью или марионеткой, которой можно руководить как угодно. Таким образом избранники самоутверждаются, чувствуя превосходство над партнером в отношениях и его страх потерять любимого.

В таком случае не удастся создать здоровые и гармоничные отношения, а получатся только зависимые. Исход у такой пары один — расставание.

Психология,
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