Как оторваться от чтения негативных новостей

Думскроллингом называют зависимость от постоянного пролистывания ленты в поиске плохих новостей, несмотря на то, что эта информация повергает в уныние, бессилие, вызывает страх и тревогу. Когда новости пугают, невероятно трудно оторваться от них.

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Организм дает сигнал, что нам угрожает опасность. Чтобы взять ситуацию под контроль (или хотя бы попытаться это сделать), подготовиться к возможным сценариям развития событий, мы серфим в интернете в поисках негатива. Причем, нередко делаем это в ущерб сну и отдыху. Знакома ли вам ситуация, когда вы заметили у своего ребенка подозрительный симптом и идете «гуглить» его, а потом полночи переходите с одного сайта на другой, ставя один диагноз хуже другого? Это тоже называется думскроллингом.

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Перестать заниматься им не так просто, как кажется. Однако все возможно, если придерживаться нескольких советов психотерапевтов:

Выберите несколько источников, которым доверяете и ищите информацию там

Обращение ко многим источникам (скажем, к десяти) может сбить вас с толку из-за слишком противоречивой информации в них.

Потратьте несколько дней на то, чтобы разобраться, каким ресурсам вы доверяете, а каким – нет. Это важно сделать заранее, чтобы в приступе паники вновь не скатиться в думскроллинг, и обращаться к проверенным ресурсам.

Делайте перерывы в использовании гаджетов и зависанием в социальных сетях

Предупредить развитие думскроллинга можно с помощью технологического детокса. Если вам сложно оторваться от смартфона или компьютера, сделайте так, чтобы минимизировать соблазн постоянно заглядывать в них. Например, на работе или дома отправляйтесь на обеденный перерыв без гаджета.

Отключайте уведомления (хотя бы временно), которые возвращают ваше внимание электронным устройствам.

Устраивайте дни без смартфона: отправляйтесь на прогулку, в гости к родственникам и друзьям без гаджета.

Следите, чтобы время, проведенное в интернете, не было в ущерб вашим обычным делам

Если вы перестаете есть из-за чтения новостей, проводите время в телефоне в ущерб сну (а после часов в сети чувствуете подавленность, раздражительность и беспокойство) – это сигнал, к тому, чтобы проанализировать, сколько времени вы сидите за экраном смартфона. В следующий раз, когда вам придет еженедельный отчет об экранном времени , изучите, в каких приложениях вы проводите большую часть дня. Возможно, от каких-то из них следует отказаться совсем, а для других ограничить время использования.

Обращайтесь за советами к профессионалам

Отправляйтесь за ответами на беспокоящие вас вопросы не только в интернет, но и к специалистам: врачам, педагогам, логопедам, юристам…

В сети действительно много противоречивой информации, и чтобы не тревожиться и не множить сомнения по волнующему вас вопросу, обратитесь с ним к профессионалу.