Как оторваться от чтения негативных новостей

Думскроллингом называют зависимость от постоянного пролистывания ленты в поиске плохих новостей, несмотря на то, что эта информация повергает в уныние, бессилие, вызывает страх и тревогу. Когда новости пугают, невероятно трудно оторваться от них.
Организм дает сигнал, что нам угрожает опасность. Чтобы взять ситуацию под контроль (или хотя бы попытаться это сделать), подготовиться к возможным сценариям развития событий, мы серфим в интернете в поисках негатива. Причем, нередко делаем это в ущерб сну и отдыху. Знакома ли вам ситуация, когда вы заметили у своего ребенка подозрительный симптом и идете «гуглить» его, а потом полночи переходите с одного сайта на другой, ставя один диагноз хуже другого? Это тоже называется думскроллингом.
Перестать заниматься им не так просто, как кажется. Однако все возможно, если придерживаться нескольких советов психотерапевтов:
Обращение ко многим источникам (скажем, к десяти) может сбить вас с толку из-за слишком противоречивой информации в них.
Потратьте несколько дней на то, чтобы разобраться, каким ресурсам вы доверяете, а каким – нет. Это важно сделать заранее, чтобы в приступе паники вновь не скатиться в думскроллинг, и обращаться к проверенным ресурсам.
Предупредить развитие думскроллинга можно с помощью технологического детокса. Если вам сложно оторваться от смартфона или компьютера, сделайте так, чтобы минимизировать соблазн постоянно заглядывать в них. Например, на работе или дома отправляйтесь на обеденный перерыв без гаджета.
Отключайте уведомления (хотя бы временно), которые возвращают ваше внимание электронным устройствам.
Устраивайте дни без смартфона: отправляйтесь на прогулку, в гости к родственникам и друзьям без гаджета.
Если вы перестаете есть из-за чтения новостей, проводите время в телефоне в ущерб сну (а после часов в сети чувствуете подавленность, раздражительность и беспокойство) – это сигнал, к тому, чтобы проанализировать, сколько времени вы сидите за экраном смартфона. В следующий раз, когда вам придет еженедельный отчет об экранном времени , изучите, в каких приложениях вы проводите большую часть дня. Возможно, от каких-то из них следует отказаться совсем, а для других ограничить время использования.
Отправляйтесь за ответами на беспокоящие вас вопросы не только в интернет, но и к специалистам: врачам, педагогам, логопедам, юристам…
В сети действительно много противоречивой информации, и чтобы не тревожиться и не множить сомнения по волнующему вас вопросу, обратитесь с ним к профессионалу.
Еще один способ снизить тревожность и избавиться от думскроллинга — найти «своих людей», единомышленников — поддерживающее сообщество родителей, которых переживают те же сложности, что и вы, и нуждаются в дружеском совете и помощи.