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1 час назад

Названы способы выявить у себя депрессию

Lenta.ruLenta.ru

Депрессия — это не просто плохое настроение, рассказал «Ленте.ру» психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков. Он назвал симптомы этого расстройства, на которые следует обращать внимание, способ его выявить и предотвратить.

Названы способы выявить у себя депрессию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Признаки депрессии

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В состоянии депрессии практически ничего не хочется делать, отметил Сурков. Кроме того, по словам психолога, человек может сутками лежать и обращаться за посторонней помощью, чтобы другие люди сделали что-то за него. «Это нежелание жить, могут быть суицидальные мысли, нарушение сна, утрачиваются какие-то смыслы жизни, которые были ранее, все кажется бессмысленным», — уточнил специалист.

Помочь выявить депрессию человеку, который полагает, что с его состоянием происходит что-то неладное, может шкала депрессии Аарона Бека. Если тест покажет положительный результат, не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к специалисту.

Как депрессия развивается

По словам психолога, классический механизм развития депрессии очень прост: «иллюзия — разочарование — депрессия». У каждого есть некоторые ожидания, мечты, иллюзии, в которые человек верит, а когда они не реализовываются, приходит разочарование, а за ним следует депрессия, отметил специалист.

«Например, человек ожидает, что станет доктором наук, и по той или иной причине его ожидание не реализовывается. Допустим, он стал только кандидатом наук. Он может испытывать из-за этого разочарование и впадать в депрессию», — уточнил Сурков.

Профилактика депрессии

Важно понимать, что цели и планы — это не железобетонная конструкция, заметил специалист. Они подвергаются и должны подвергаться корректировке в зависимости от того, какие испытания предоставляет жизнь.

«Наши мечты, наши иллюзии не должны быть жесткими, то есть нужно говорить себе приблизительно так: "Да, я хочу, чтобы ситуация развивалась примерно таким образом, но если жизнь будет вносить свои коррективы, я приму это, даже если мне это будет неприятно". То есть нужно быть готовыми к тому, что наши иллюзии и ожидания могут не реализоваться, и это будет своеобразной профилактикой депрессии, чтобы не разочаровываться», — поделился психолог.

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