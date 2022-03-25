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1 час назад

В чем причины заниженной самооценки: отвечает эксперт

Стелла Шмель
Вероника Петровна Сысоеваэксперт

Низкая самооценка делает нас уязвимыми: мы сомневаемся в себе и решениях, которые принимаем, избегаем ответственности, а иногда даже не в силах понять, что нам нравится на самом деле, а что — навязано окружением.

В чем причины заниженной самооценки: отвечает эксперт
Фото: unsplash.com/@kxvn_lxunsplash.com/@kxvn_lx

Мы поговорили с психиатром, кандидатом медицинских наук, экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой и постарались найти ответы на вопросы: как распознать заниженную самооценку и что с этим делать. Подробнее — в материале "Рамблера".

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В чем глубинные причины заниженной самооценки?


Самооценка бывает заниженная, завышенная и здоровая. Причины нездоровой самооценки кроются, в первую очередь, в воспитании. То есть если родители с детства воспитывали ребенка через оскорбления, унижения, критику и считали, что таким образом они делали ребенка лучше, то во взрослом возрасте мы видим неуверенную в себе личность с заниженной самооценкой, с низкими амбициями, так как человек совершенно не верит в себя, и даже боится подумать о том, что он действительно достоин чего-то большего и чего-то лучшего в своей жизни.

Бывает болезненная завышенная или завышенная самооценка. Заниженная самооценка бывает при различных психических заболеваниях, в которых присутствуют депрессивные симптомы. Завышенная самооценка, наоборот, присутствует в тех заболеваниях, где есть маниакальные симптомы. То есть то состояние, которое сопровождается повышением настроения. Если это болезнь, тут уже психология и психотерапия никак не помогут. Необходимо обратиться к врачу-психиатру и лечиться лекарствами.

Самооценка и уверенность в себе — это одни и те же грани одного состояния. И, если у человека занижена самооценка, он не может быть уверенным в себе.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Как перестать обесценивать свои заслуги


Здесь в первую очередь нужно проработать свои детские травмы. На уровне сознания и подсознания необходимо осознать: то, во что верили раньше, то, как воспитывали раньше не было правильным видением мира и правильным воспитанием. Например, раньше детям говорили “будь скромным”, “не показывай себя”, “не проявляй себя”. А в итоге оказывается, что те, кто показывают и проявляют себя, получают все самое лучшее в этой жизни. Как в личных, так и материальных аспектах. Поэтому когда мы осознаем, что скромность = закомплексованность, и кротость не имеет ничего общего с успехом и счастьем, в этот момент начинается работа над собой.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Что делать, если окружение склонно часто критиковать? Как перестать зависть от чужого мнения?

Здесь, опять же, вопрос, как мы реагируем на критику. Если мы на нее реагируем болезненно, то в этот момент “вылезает” внутренняя травма, которую нужно найти в детстве исцелить. Как только вы исцеляете травму, реагировать на критику окружающих вы перестаете: мнение других нас уже не “цепляет”.

Как не поддаваться влиянию: первый этап - это проработка травм, а второй - прекращение споров, то есть необходимо перестать что-то “доказывать” окружающим. Важно даже с ними согласится. Например, человек говорит: “Ты страшная”. На это можно ответить: “Да, я не красавица, но тем не менее обаяния у меня вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уверенной в себе, быть счастливой в личной жизни и добиваться карьерных успехов”. Когда мы так реагируем, хейтеру нечего больше сказать. Человек, который нас критикует, остается обезоруженным. Если он еще разок попробует вас оскорбить и увидит, что вы никак на это не реагируете, он поймет, что ему неинтересно заниматься критикой. Такие люди идут критиковать кого-то другого.

Чтобы перестать зависеть от того, что думают и говорят другие, нужно задуматься, ради чего мы вообще живем. Вед мы живем не ради того, чтобы нас одобряли или не одобряли какие-то другие люди: коллеги, партнеры или кто-либо другой. Мы родились, чтобы развиваться, идти вперед и реализовывать свои цели, быть “авторами” своей жизни. Поэтому люди, которые высказывают без запроса свое мнение, нарушая тем самым ваши границы, как правило, не довольны собой, не довольны своими результатами. Потому что все свое внимание, весь фокус они “смещают” а жизнь других, а не на самих себя.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Психология,Межгосударственный авиационный комитет,
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