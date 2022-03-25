В чем причины заниженной самооценки: отвечает эксперт

Здесь, опять же, вопрос, как мы реагируем на критику. Если мы на нее реагируем болезненно, то в этот момент “вылезает” внутренняя травма, которую нужно найти в детстве исцелить. Как только вы исцеляете травму, реагировать на критику окружающих вы перестаете: мнение других нас уже не “цепляет”.



Как не поддаваться влиянию: первый этап - это проработка травм, а второй - прекращение споров, то есть необходимо перестать что-то “доказывать” окружающим. Важно даже с ними согласится. Например, человек говорит: “Ты страшная”. На это можно ответить: “Да, я не красавица, но тем не менее обаяния у меня вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уверенной в себе, быть счастливой в личной жизни и добиваться карьерных успехов”. Когда мы так реагируем, хейтеру нечего больше сказать. Человек, который нас критикует, остается обезоруженным. Если он еще разок попробует вас оскорбить и увидит, что вы никак на это не реагируете, он поймет, что ему неинтересно заниматься критикой. Такие люди идут критиковать кого-то другого.



Чтобы перестать зависеть от того, что думают и говорят другие, нужно задуматься, ради чего мы вообще живем. Вед мы живем не ради того, чтобы нас одобряли или не одобряли какие-то другие люди: коллеги, партнеры или кто-либо другой. Мы родились, чтобы развиваться, идти вперед и реализовывать свои цели, быть “авторами” своей жизни. Поэтому люди, которые высказывают без запроса свое мнение, нарушая тем самым ваши границы, как правило, не довольны собой, не довольны своими результатами. Потому что все свое внимание, весь фокус они “смещают” а жизнь других, а не на самих себя.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®