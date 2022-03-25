Какие симптомы указывают на депрессию

Что подразумевается под депрессией, откуда она берется и какие симптомы сигнализируют о том, что пора обратиться к специалисту? Спросили врача-психиатра Веронику Сысоеву.
Далеко не все понимают, что на самом деле значит слово "депрессия". По сути - это плохое настроение, но есть разные варианты депрессий, и не всегда человек чувствует плохое настроение. Иногда на первый план выступают апатия, тревога, психосоматические симптомы. Классическая депрессия отличается особой триадой: снижение настроения, снижение скорости мышления и снижение двигательной активности. Все остальные депрессии являются атипичными и протекают совершенно по-разному. Более того, депрессии бывают разными по тяжести: существует легкая степень тяжести, средняя, тяжелая, тяжелая психотическая. Депрессия в каждом отдельном случае может выглядеть и ощущаться по-разному.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Важными симптомами депрессии являются отсутствие интереса к тому, чем интересовался человек ранее. Более того, замены этим интересам на текущий момент жизни нет. Также человека перестают радовать даже простые вещи: хорошая погода, красивая одежда, вкусная еда. Бывают депрессии и с выраженными реакциями раздражения, агрессии, с резкими сменами настроения, рыданиями и так далее. Это уже более тяжелые варианты, но они имеют место быть. Важно почувствовать, когда возникает что-то подобное, и обратиться к врачу.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Причины депрессии лежат, в первую очередь, в генетике. Существует генетическая предрасположенность к таким состояниям. Даже если близкие родственники никогда не лечились от депрессии и не болели ей, это не значит, что они действительно были здоровыми, потому что многие вещи могли просто проходить мимо их внимания.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Физическими проявлениями депрессии могут быть любые дискомфортные ощущения в теле и в своем физическом состоянии: сильная слабость, сильная утомляемость, тяжесть и давление в груди, боль в любой части тела, чаще всего это грудная клетка. Также могут быть боли в животе, в голове (чаще всего стягивающего характера), боли в костях, позвоночнике, мышцах. И очень часто это сказывается на двигательной активности: человеку тяжело ходить, тяжело выходить из дома, не говоря уже о том, чтобы заняться спортом.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®