Какие симптомы указывают на депрессию

Физическими проявлениями депрессии могут быть любые дискомфортные ощущения в теле и в своем физическом состоянии: сильная слабость, сильная утомляемость, тяжесть и давление в груди, боль в любой части тела, чаще всего это грудная клетка. Также могут быть боли в животе, в голове (чаще всего стягивающего характера), боли в костях, позвоночнике, мышцах. И очень часто это сказывается на двигательной активности: человеку тяжело ходить, тяжело выходить из дома, не говоря уже о том, чтобы заняться спортом.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®