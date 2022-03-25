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3 часа назад

Какие знаки зодиака притягивают миллионеров

Мира Маркина

На дворе весна, и пока одни, не будем показывать пальцем кто, стирают руки по локоть, намывая полы, другие выходят на охоту на диковинного зверя – миллионера. Рассказываем, на какой крючок эти хищницы ловят своих жертв.

Какие знаки зодиака притягивают миллионеров
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Близнецы

Вы видали Близнецов? Да перед ними устоять нельзя – с ног сбивает их красота, искренность и выпитые на брудершафт несколько бутылок винишка. А еще они всегда такие загадочные и многоликие – каждый день тебя встречает новая субличность, и каждый раз ее нужно добиваться. А мужчины это любят, как мы помним.

Львица

Львица – дорогое создание, знающее себе цену. Поэтому абы кому она отдаваться не готова. Но звезды наделили Львицу такой красотой, что в ногах у нее валяются и красивые, и богатые, и даже властные. Так что за ней остается только одно – выбирать самого-самого, а потом – доминировать, властвовать и унижать.

Телец

Телец уже давно поняла – принцы на белом коне существуют только в сказках, поэтому охотится она на зверя покрупнее. Того, у которого яхт, квартир и железных коней великое множество. Взамен Телец предлагает обворожительную себя, самые вкусные в мире борщи и скрипящие от чистоты полы. При этом Тельцу придется вступать в бой с ленью, а выйти победителем – миссия почти невыполнимая.

Психология,
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