Какие знаки зодиака притягивают миллионеров

На дворе весна, и пока одни, не будем показывать пальцем кто, стирают руки по локоть, намывая полы, другие выходят на охоту на диковинного зверя – миллионера. Рассказываем, на какой крючок эти хищницы ловят своих жертв.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Близнецы

Вы видали Близнецов? Да перед ними устоять нельзя – с ног сбивает их красота, искренность и выпитые на брудершафт несколько бутылок винишка. А еще они всегда такие загадочные и многоликие – каждый день тебя встречает новая субличность, и каждый раз ее нужно добиваться. А мужчины это любят, как мы помним.

Львица

Львица – дорогое создание, знающее себе цену. Поэтому абы кому она отдаваться не готова. Но звезды наделили Львицу такой красотой, что в ногах у нее валяются и красивые, и богатые, и даже властные. Так что за ней остается только одно – выбирать самого-самого, а потом – доминировать, властвовать и унижать.

Телец