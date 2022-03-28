Что не так с контрол-фриками

В новом выпуске подкаста мы поговорили о контрол-фриках. Чаще всего контрол-фриками мы называем друг друга в шутку и не задумываемся, какие бездны скрыты в этом термине, а ведь там намешано очень многое: и страх, и созависимость, и манипуляции.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы разобрали письмо от нашего слушателя и на его примере выяснили, кто такой контрол-фрик на самом деле.

Что обсуждаем

Герой выпуска привык контролировать свою жену и детей. Когда супруга ушла от него к другому мужчине, он забрал сына и дочь к себе на воспитание, потому что не доверял ее новому избраннику.

"Я рано женился, сын и дочь погодки. В молодости случился инцидент — жена встретила первую любовь и ушла с этим мужчиной, а дети остались со мной. Нет, она их не бросила — я сам принял такое решение, потому что не доверял ее избраннику и справедливо. Через два года мы снова сошлись. Я простил ее ради детей".

Когда дети выросли, мужчина продолжил активно участвовать в их жизни, и отношения сильно испортились.

"Я-то знаю, что стоит мне отвернуться, как они обязательно наделают глупостей — то бесполезные покупки, без которых можно и обойтись, то кредиты, хотя я всегда учил их жить по средствам. А разгребать проблемы опять мне".

Коротко о главном

0:50 История героя.

3:55 Кого называют контрол-фриками.

8:32 Почему контрол-фрики уверены в своей правоте.

9:37 Манипуляции в отношениях.

14:50 Игнорирование чужих интересов.

15:42 Как контролирующий отец делает так, чтобы от него зависели.

18:50 Бунт и чувство вины у детей.

21:13 Зачем человеку тотальный контроль над всем.

25:36 Причины, приводящие к желанию все контролировать.

27:50 Потребности контроль-фриков и их поведение на работе.

29:15 Иллюзия нужности.

31:27 Что делать близким контроль-фриков.

33:40 Где грань между вниманием к деталям и тотальным контролем.

35:45 Контроль детей. Когда это нужно перестать делать.

40:40 Где могут реализовать себя контрол-фрики.