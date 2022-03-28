Почему бояться — это нормально

Существует мнение, что бесстрашие и спокойствие — удел сильных и стойких. На самом деле страх и стресс никак не связаны с сильной волей и стойким характером. Эти состояния могут застать врасплох любого. Особенно часто мы боимся во времена глобальных потрясений: например, экономических кризисов или природных и техногенных катастроф. T&P разбирают природу страха и раскрывают секреты, как превратить врагов в друзей.

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Страх — естественное чувство. Он нужен для самосохранения

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С помощью страха можно стать сильнее. Об этом в своей книге «Бояться, но делать» рассказывает Джон Дэвид Манн — бывший спецназовец, снайпер и десантник, побывавший в Афганистане. Его основная идея — в том, что побеждать это чувство не имеет никакого смысла. Страх «напрямую обращается к нашему инстинкту самосохранения. Это осознание грозящей нам опасности, правильно? Но именно здесь и спрятана ловушка! А в основе этой ловушки находится секрет, узнать который не всем будет приятно, но который тем не менее вас освободит: вы никогда не бываете в абсолютной безопасности».

Если вам страшно, помните, что это нормально. Примите это состояние как естественное — ваш организм всегда начеку. Даже если вы перестанете бояться чего-то, в жизни будут происходить все новые и новые события, на которые организм с целью самосохранения снова будет отвечать страхом.

Страх и стресс могут появляться из-за навязанных ценностей

В 1981 году появился проект World Values Survey (WVS), который изучает ценности жителей разных стран. Основатель этого проекта, американский политолог Роберт Инглхарт, отмечал, что ценности общества могут меняться в зависимости от экономической ситуации, в том числе уровня жизни, а также в процессе смены поколений. При этом в течение жизни человека его личные ценности меняются не слишком сильно. В результате может возникнуть противоречие между ценностями человека и общества.

Такая ситуация подсознательно воспринимается как угроза безопасности, и нам становится страшно. Мы боимся лишиться поддержки окружающих и, чтобы избежать этого, пытаемся принять чуждые нам ценности. Но и это не помогает: вместе с ними мы принимаем и чужие страхи.

Помните: то, что важно для большинства, не обязательно должно быть важным конкретно для вас. Если вам страшно, подумайте, ваш ли это страх или вы просто разделяете ощущения большинства. Постарайтесь выстроить собственную систему ценностей. А чтобы следовать ей было не так страшно, найдите единомышленников — так вы сможете восстановить чувство безопасности.

Не бойтесь раньше времени

В нашем организме есть физиологическая система, задача которой — помочь нам правильно отреагировать, если нашей жизни что-то угрожает. Часто она активизируется, даже когда такой угрозы нет, и работает продолжительное время. Роберт Сапольски, автор бестселлера «Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса», считает это самой распространенной причиной заболеваний. «Мы оставляем эту систему включенной в течение многих месяцев, без конца беспокоясь об ипотеке, отношениях с близкими и продвижении по службе… Стрессором может быть и ожидание стрессора».

Когда что-то происходит, мы начинаем реагировать — и это нормально. Но, пытаясь предположить плохие варианты развития событий, мы часто спешим с выводами. На это во многом влияет постоянный поток негативных новостей и чужих мнений, от которого непросто избавиться. Мы решаем, что все будет плохо, хотя фактически еще ничего не случилось. Становится страшно, и мы оказываемся в состоянии стресса. Организм начинает работать на полную, хотя объективных оснований для включения всех мощностей нет. В итоге лампочка перегорает, и возникает риск заболеваний.

Ваше мышление может как помогать вам, так и работать против вас. Если в действительности еще ничего не случилось, значит, страху не время вас беспокоить. Лучше сосредоточиться на борьбе с негативными мыслями, а не с неизвестной угрозой.

Конкретика — главное оружие

Многие считают, что боятся каких-то определенных событий или действий. Но часто пугает не само событие, а неизвестность, которая с ним связана. Снова вспомним книгу «Бояться, но делать»: «Не ценишь то, с чем совершенно не знаком, именно из незнания вытекает презрение, подозрение и страх».