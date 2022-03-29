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1 час назад

Кто наиболее подвержен весенней депрессии

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Психолог Яна Изотова рассказала о причинах весенней депрессии и предупредила о том, кому наиболее трудно бороться с этим заболеванием.

Кто наиболее подвержен весенней депрессии
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Причиной депрессии весной, по ее словам, может стать хронический недостаток солнечного света, вызывающий дефицит витамина D. В это время года меняются световой режим и выработка гормона мелатонина, и следующие за этим гормональные изменения приводят к дисбалансу выработки дофамина, адреналина и серотонина.

По словам Изотовой именно эти гормоны определяют наше настроение и эмоциональный фон. Если у человека есть скрытая патология этих гормонов, весенней депрессии избежать сложно.

Что делать, если возникает эта сезонная вспышка? Одним из эффективных способов борьбы с депрессией является применение гомеопатических средств. Именно в гомеопатии есть препараты, меняющие гормональный фон. А потом уже гормональный фон улучшает работу всех цепочек организма, связанных с состоянием нервной системы,

— говорит психолог.

В группе риска по развитию депрессивного состояния находятся и те, кто недавно пережил стресс, эмоциональные потрясения, уже получал диагноз «депрессия», выгоревшие на работе или пережившие сложное расставание люди.

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