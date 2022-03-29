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43 минуты назад

Психолог назвал россиянам способ пережить стресс

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Заведующий кафедрой психодрамы Академии социальных технологий, кандидат психологических наук Виктор Семенов назвал россиянам способ пережить стресс. Его слова передает ТАСС.

Психолог назвал россиянам способ пережить стресс
Фото: PixabayPixabay

Семенов заявил, что во время стресса важно поддерживать социальные контакты, а также обращаться к специалистам. Любое душевное беспокойство является причиной обращения за помощью, отметил он.

«Психолог помогает быть самостоятельным, чтобы человек сам смог справляться со своими состояниями и находить ресурсы для решения внутренних проблем», — объяснил эксперт.

Психолог отметил, что из-за политической и экономической ситуаций в группе риска находятся все. Неумение выразить переживания лишь усугубляет проблему, стресс становится хроническим. По словам Семенова, стресс мобилизует все ресурсы человеческого организма, однако длительная борьба неизбежно ведет к моральному и физическому истощению. Он рекомендовал не злоупотреблять чтением новостей и осторожно относиться к информации ради эмоциональной стабильности.

Ранее психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков рассказал, что депрессия — это не просто плохое настроение. Он назвал симптомы этого расстройства, на которые следует обращать внимание, а также способ его выявить и предотвратить.

Психология,Виктор Семенов,
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