Как простить то, что нельзя простить

Как-то раз в одном садовом товариществе два дружных соседа решили построить одну на двоих баню. Затея выглядела экономичнее, нежели строить каждому отдельно. На том и порешили, баню построили и начали её эксплуатировать.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Со временем договариваться и решать, чья очередь и по каким дням топить, стало все труднее и труднее. Один из них начал пить и водить шумные компании в общую баню. Второй сосед, наблюдая за этими дружными компаниями, стал обижаться: во-первых, его не зовут, а во-вторых, часто не пускают в то время, когда баня по договоренности должна быть в его пользовании.

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Прежняя соседская дружба дала трещину и расползалась все сильнее с каждыми проведенными выходными на даче.

Последней каплей терпения был тот день, когда второй сосед узнал, что дебошир и балагур (первый сосед) начал сдавать баню в аренду незнакомым людям. Обиде соседа не было предел — он взял спички и сжёг баню. Со словами «Так не доставайся ты никому!» Бани и не стало.

Но давайте перейдем к делу. Обида — это эволюционно сложившееся чувство, которое помогало нам выживать.

Обида сообщает нам, что по отношению к нам поступили несправедливо, нам нужно восстановить справедливость, и тогда обида пройдет.

Представьте, если вы живете в древнем племени и ваше племя относится к вам несправедливо, ваши шансы на выживаемость падают. Так можно прийти к умозаключению, что обида — это на самом деле страх смерти или, по крайней мере, производная этого страха.

Зачастую в современных реалиях угрозы жизни как таковой не возникает, но обида все равно появляется.

Вспоминаем концепцию триединого мозга: рептильный мозг отвечает за реакции — бей, беги, замирай, мозг млекопитающих — обида, вина, стыд и прочее; и неокортекс – то место, где у нас появляется логика. В процессе эволюции у нас возникали дополнительные возможности, но при этом они не замещали старые.

Крокодил может либо напасть, либо убежать, либо замереть, он не испытывает ни обиды, ни стыда. Собака, обладающая мозгом млекопитающих, уже может чувствовать вину, стыд, но при этом еще не может проводить вычисления в своей голове. А человек обладает всеми этими тремя компонентами. Это легко проверить. Закройте глаза и представьте, что сзади вас слышно визг тормозов и сигнал автомобиля. Какая будет у вас реакция? Кто-то замрет, кто-то убежит-отпрыгнет, а есть и те, кто инстинктивно нападет на машину. Проведите такой мысленный эксперимент.

Обида относится к мозгу млекопитающих, так что давайте разберемся с ней подробнее. Парадокс обиды в том, что, обижаясь, мы причиняем вред в первую очередь себе. Есть такая фраза:

«Обидеться на соседа — это все равно, что выпить бутылку яда и ждать, что от этого умрет сосед»

Так же, как и в нашей истории, сосед сжег баню в порыве эмоции, но в итоге навредил и себе, и соседу, хотя если поразмыслить логикой, он мог ее продать своему компаньону целиком или, наоборот, выкупить себе. Возникает вопрос: почему логика в такие моменты плохо работает?

Давайте представим: ваш мозг как биокомпьютер, на котором установлены разные программы, в том числе и обида. У вашего мозга есть так называемая оперативная память в виде вашего сознания, которая ограничена неким объемом данных.

Например, вы можете делать одновременно два дела, а третье — уже упускаете. Так и тут. В момент, когда сосед узнал о проделках своего друга, у него возникла обида, которая после того как активировалась, заняла 100% объема сознания, и места для работы логики совсем не осталось. Поэтому все поведение обусловлено автоматическими реакциями мозга млекопитающих. (Например, собака тоже не думает о последствиях.)

Но может возникнуть вопрос: обида — это наш частый жизненный спутник, она может возникать 5 раз на дню, но при этом я же ведь не иду сжигать бани и дома своих обидчиков?

Здесь добавляется новый термин «психотравма», например, в детстве (5 лет) у нашего обиженного соседа произошла ситуация, когда он дал поиграть машинку своему другу, а он её не вернул. И он в этой ситуации сделал вывод, что свое нельзя доверять чужим, не говоря о том, что вследствие этой ситуации он мог реветь, на него могли наругаться дома.

И эта психотравма активируется в момент того, как он узнает, что его общую баню отдают кому-то еще. Вся обида тут же выходит на поверхность, в сознании взрослого человека активируется программа родом из детства. То есть, вы видите перед собой взрослого мужчину, но по факту в этот момент у него активировано сознание 5-летнего обиженного мальчика, который только что потерял машинку, и его отругала мама. Соответственно все решения и действия будут сопоставимы этому детскому возрасту.

Таким образом, мы приходим к тому, что обида нам совсем не помогает, а даже мешает, поэтому от нее нужно освободиться. Что мы и сделаем ниже.

Стоит отметить тот факт, что обиду можно рассмотреть еще и с духовной стороны. Тут трактовки могут быть максимально широкие, но в основном, это можно расшифровать как какой-то урок, который вы должны пройти в своей жизни для иной цели, или же обида может сообщать, что вы просто не на своем пути, и подсказывает вам, что нужно что-то поменять. Перейдём к практике. Начнем с самого горячего: если вы чувствуете, что сильно обижены и последствий не избежать, то в этот момент начните глубоко дышать полной грудью, при этом стараясь расслабить мышцы. Таким образом приступ обиды можно загасить, и вы не пойдете жечь чужие бани. Я называю это обратным физиологическим процессом.

Вспомните любой свой конфликт: обычно в этот момент мышцы напрягаются, дыхание становится поверхностным, как бы сдерживая энергию обиды внутри себя, а глубокое дыхание и расслабление мышц меняет настрой.

Это же подходит и для других состояний: если вы застенчивый, специально начните говорить громко и уверенно, и в след за голосом придет уверенность. То есть действуем от обратного.

Что делать, когда обида терзает вас фоном? Помните, чуть выше я описал концепцию биокомпьютера, программы и психотравмы. Так вот, представьте, что эта обида (какая бы она у вас ни была) — это ваша программа, которая служит для вас, в какой-то ситуации она у вас появилась в самый первый раз (психотравма), и, по её мнению, она делает для вас полезную работу. Например, в детстве вы больше никому не давали машинки и это помогло вам. Но так как в подсознании нет понятия времени, эта программа будет защищать вас и в 5 лет, и в 50. Да, со временем она будет меняться, обрастать новыми функциями, триггерами, сценариями.

Ваша задача — ощутить эту обиду, обычно есть конкретное чувство в теле (в груди, в животе, в руках). Обратитесь к этой программе (обиде) с вопросом: «В каком возрасте и в какой ситуации ты решила помогать мне таким образом?» В ответ вам может прийти мысль или воспоминание, с которым вам нужно поработать.

К примеру, вы вспомнили ситуацию, когда у вас забрали машинку, ваша задача — ее проработать, а конкретно:

1. Прожить эту ситуацию заново и постараться выразить всю обиду, злость, ненависть, которая застряла невыраженная в этой ситуации (покричать, побить подушку, попрыгать).

2. Сделать новые выводы, которые позволят вам относиться к таким обидам спокойнее в будущем.

3. Простить себя и всех участников ситуации.

4. Прожить ситуацию заново с новыми выводами и посмотреть, как измениться ваша реакция. Задача не менять ситуацию, а прожить все то же самое (отбирают машинку), но при этом вы чувствуете себя спокойно. То есть по факту вы перезаписываете программу.

5. Возвращаетесь в реальность, проверяете обиду: если осталась, то ситуаций может быть несколько, проработайте их все.

Бывает такое, что ситуация не приходит в голову, а с обидой что-то делать надо. В таком случае так же нащупайте свою обиду в теле, (как какое-то ощущение) и задайте вопрос своей логике: если бы это ощущение было бы каким-то убеждение обо мне, о мире или о других людях, то как бы оно звучало?

Вопрос для третьеклассников, не нужно ждать ответа свыше, вы можете решить это сами. По факту вы конвертируете обиду в убеждение. Например, вам пришел ответ: меня никто не любит. Это означает, что внутри вас есть программа, которая так и считает, она таким образом вам помогает, от чего-то защищает.

Но относясь к этому со всем пониманием, что обида вам уже взрослому не нужна и вы можете самостоятельно взять ответственность за логическую часть, вам не нужны помощники, говорите про себя команду: прощаю тебя за то, что ты создала внутри меня убеждение, что меня никто не любит, и я готов встретиться со всеми последствиями, от чего ты меня защищала. После этого так же расслабьте тело, сделайте три глубоких вдоха-выдоха и сочините новое убеждение взамен старого, которое будет вам помогать чувствовать себя спокойно. Например: меня любят мои близкие или если меня не любят, то это для меня полностью безопасно.

Важно здесь не врать себе, потому что новое убеждение «Меня любят все» не соответствует реальности, и в первой же ситуации, когда это убеждение будет подвержено проверке, провалится и вернется старая проблема.

После чего возвращайтесь в настоящий момент и тестируйте обиду. Мозг обычно имеет несколько причин для беспокойства, позволяйте прийти следующей негативной мысли или ощущению и так же по кругу прорабатывайте.

Описанные инструменты помогут справиться вам, если у вас незапущенный невроз, в любом случае я рекомендую обращаться к специалистам.

Вернемся к нашей истории. Можно было ли избежать драматических последствий и поджога дома? Любая внутренняя деструктивная программа обладает притяжением, почти такое же, как притяжение земли, только притягивает она деструктивные ситуации.

Все очень просто: человек, который боится, что его обидят, будет гораздо чаще встречаться с подобными ситуациями, нежели тот, у которого нет таких убеждений.