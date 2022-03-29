Как прекратить зависимые отношения

Очевидно, одной из главных составляющих настоящей любви является взаимность. Только при наличии чувств у обоих партнеров возможны гармоничные отношения. В противном случае у человека возникает зависимость, стремление обладать, но не любовь, считает президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук.

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Часто после принятия решения о расставании у людей возникает вопрос: разорвать связь или же постараться сохранить отношения? Последний вариант возможен тогда, когда заявление о разрыве принято на эмоциях и рассчитано на какие-то изменения в паре. «Бывают ситуации, когда одна сторона принимает взвешенное решение, а вторая половина продолжает преследовать, превращая настойчивость в навязчивость. Это, бывает, разочаровывает еще больше того, кто предложил расстаться. И может способствовать накоплению агрессии у того, кто безуспешно пытается "вернуть" свою половину любой ценой», — предупредил Евгений Кульгавчук.

Для выхода из столь непростой ситуации следует искать первопричины, которые вызвали эту проблему. Дело может быть в заниженной самооценке или стремлении ее восстановить, страхе одиночества, уязвленном самолюбии, отметил врач-сексолог в беседе с «Пятым каналом».