Как отличить реальный абьюз от заботы

По статистике, примерно каждая вторая женщина ощущала на себе давление партнера, однако не всегда это был реальный, опасный абьюз. Мы же вместе с психологом решили собрать основные признаки, которые должны вам подсказать, что действия партнера не имеют ничего общего с проявлением заботы о вас.

Фото: PEXELS.COM PEXELS.COM

По статистике, примерно каждая вторая женщина ощущала на себе давление партнера, однако не всегда это был реальный, опасный абьюз.

Видео дня

Мы же вместе с психологом решили собрать основные признаки, которые должны вам подсказать, что действия партнера не имеют ничего общего с проявлением заботы о вас.

Партнер убеждает вас в том, что ничего такого не было

Одна из самых распространенных уловок — ваша половинка доставляет вам дискомфорт своими действиями, вы возмущаетесь, но через какое-то время, когда вы возвращаетесь к этой ситуации в разговоре, вас убеждают в том, что ничего подобного не происходило и вам все это кажется. Это чистый газлайтинг, которым активно пользуются абьюзеры. Человек пытается вас дезориентировать и заставить сомневаться в себе, а вот зачем ему это нужно, мы выясним далее.

Партнер подавляет вашу волю

Заставить сомневаться в себе — значит, подавить волю, а к этому стремится каждый абьюзер. Основная цель подобного стремления заключается в желании решать все вопросы за вас, ведь когда вы сомневаетесь, вы не можете объективно оценить ситуацию. Абьюзеры мастерски маскируют давление под заботу, и всеми силами стараются вас в этом убедить. Часто такие люди давят на «больные» точки, вызывая самые большие страхи, о которых вы успели им сообщить.

Партнер внушает чувство вины

Помимо запугивания, классический абьюзер очень любит навязать чувство вины за все, что происходит вокруг вашей пары. Даже если виноват он сам. Чем больше вы «едите» себя внутри, тем лучше себя ощущает абьюзивный партнер. Вас постоянно пытаются заставить исправиться, но как только вы поддадитесь, партнер будет давить все сильнее, еще больше загоняя вас в депрессию и поощряя ваше самобичевание. Как правило, партнер объясняет свое поведение желанием «наставить вас на правильный путь». Не дайте себя обмануть.

Партнер выбирает ваше окружение за вас

Отбор друзей для общения — еще один «звоночек», что человек стремится получить над вами полный контроль. Важно понимать, что в сферу межличностного общения не может вмешиваться ни один человек, так как вы как взрослый человек полностью контролируете этот момент. Как только партнер под разными предлогами начинает давать оценки вашим друзьям или, что еще хуже, запрещает вам с кем-то общаться, соберитесь и дайте твердый отпор.