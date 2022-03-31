Как пережить безответную любовь: 7 способов

«Вы удивитесь, как легко, оказывается, можно забыть человека, если не наделять его несуществующими способностями и не восхищаться его несуществующими душевными порывами».

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Одна из основных рекомендаций для женщины при создании отношений: выбирать мужчину из тех, кому она нравится. Женское желание завоевать мужчину, которому она неинтересна, сомнительное решение с опасными последствиями.

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Безответная любовь — одно из этих, мягко говоря, неприятных последствий. Но вот она случилась, любовь без ответа. Женщина может быть готова на всё, чтобы хоть как-то разжечь чувства у мужчины, но это совершенно бесполезное занятие.

Желание «завоевать» мужчину и «заслужить» его любовь в лучшем случае приведёт к краткосрочной связи, после завершения которой будет ещё больнее.

Есть вероятность различными манипуляциями и уловками, в том числе «незапланированной» беременностью перевести отношения в долгосрочные?

Да, но настоящее счастье в них невозможно. Женщина вместо желанного приза превращается в прилипшую обузу, любить которую невозможно. Терпеть ради ребёнка — можно, а любить нет.

Поэтому рекомендуется подходить к вопросу по-женски мудро.

Но что делать, если всё-таки безответная любовь произошла?

Освободиться от неё!

7 проверенных способов, как пережить безответную любовь

Никаких контактов, в том числе встреч, чтобы «узнать, что и как пошло не так…», «просто надо кое-что отдать…», прощальной встречи и тому подобное. Всё финиш, конец. Не надо продолжать свои мучения. Необходимо убрать из своей жизни всё, что хоть чем-то напоминает об этой влюблённости. Удалить фотографии, переписку, заблокировать контакт в соцсетях и мессенджерах.

Случайная встреча? Развернулись и ушли в другую сторону. Или просто проигнорировали.

И никаких звонков, и сообщений.

Упражнение с резинкой

Наденьте на запястье резинку для денег, и каждый раз, когда захотелось подумать, как там поживает бывший возлюбленный, натягивайте её и резко отпускайте. Это больно, и при регулярном применении мысли о бывшем будут бояться возвращаться.

Резинку можно дополнить приседаниями, отжиманиями: только подумала о бывшем — 20 приседаний! И так каждый раз. Крепкие мышцы всегда пригодятся.

Составьте список «Плохие качества и поступки» и носите с собой, дополняйте, перечитывайте, особенно когда появляется желание позвонить и написать.

Также вам обязательно нужен человек, с которым можно пообщаться, если будет сложно: позвонить, посидеть вместе в кафе, поделиться чувствами.

Народный способ: представляйте, что он делает что-то совершенно неприятное.

работой;

учёбой;

хобби;

тренировками;

заведите домашнего питомца;

читайте книги, новые знакомства и тому подобное. Займите себя чем-нибудь интересным:

Не надо слушать песни про «любовь»: в них боль и страдания, тоже касается фильмов даже с хеппи-эндом – они тоже не нужны, это просто добавит вам негативных переживаний.

Поменьше сидите в соцсетях и интернете. Умные поисковые системы, определив, что вам больно, начнут подсовывать вам различные картинки, статьи, рекламу на эту тему.

Будет создаваться впечатление, что всё вокруг и даже в соцсетях пронизано воспоминаниями о бывшем возлюбленном.

Но это не так, поисковые системы подстраиваются под ваше состояние. Переключайте ваше внимание в соцсетях на что-то другое, отпишитесь от аккаунтов и групп, которые напоминают о бывшем. Отклоняйте любую рекламу, которая тоже задевает больную тему.

Применяйте сразу все рекомендации, они работают!

Направьте внимание на поиск человека, с которым вы будете счастливы.

Но перед этим имеет смысл сделать «работу над ошибками», разобраться, что было сделано неправильно, когда и как надо было поступить по-другому. Правильное обучение отношениям может быть очень полезно.

Если безответная любовь случилась у ребёнка: все вышеперечисленные способы тоже работают. Самое важное, чтобы действовать по рекомендациям – это был собственный выбор ребёнка, родительское навязывание здесь только навредит и вызовет протест.

И, конечно, общайтесь, слушайте и сопереживайте. Да, может понадобиться время, набирайтесь терпения.