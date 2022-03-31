Какие подарки нельзя принимать от свекрови

Какими бы ни были отношения невестки со свекровью, принимать от нее подарки надо с осторожностью. Возможно, мать мужа и не придумала коварный план, а действует от чистого сердца. Но некоторые вещи, принесенные ею в качестве презента, могут всячески навредить вашей семье — например, ухудшить финансовое состояние, вызвать ссоры и даже смерть.

Фото: freepik.com freepik.com

Прежде всего не стоит принимать от свекрови посуду. Эти предметы в дом должна принести именно жена. В противном случае, особенно когда сервиз уже был в пользовании и имеет дефекты, в семье возникнут материальные трудности, в том числе из-за отсутствия работы.

Впрочем, любые неновые вещи притягивают негативную энергетику и черты бывшего хозяина. Если же снохе принесли чашки, в скором времени между супругами начнутся ссоры, скандалы, затем измены и дело может дойти до бесплодия или развода. Из кухонных принадлежностей также плохим подарком оказываются ножи, которые провоцируют натянутые отношения между родственниками, и солонки, провоцирующие проблемы с финансами и здоровьем.

Когда мать мужа дарит невестке шарф, у девушки могут появиться трудности в общении с окружающими людьми и отрицательная энергетика. Двойной удар по жизни молодоженов случится, если она сделает его своими руками из шерсти. Измен в таком случае не миновать, причем это касается любой вещи из данного материала.